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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 23:54 BJT

标题新闻：欧盟财长同意在单一监管机制(SSM)成立后，欧元区救助基金ESM将可直接用于银行资本重组

ESM：欧洲稳定机制

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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