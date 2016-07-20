欧盟法院裁定银行自救合法 但政府施救前不必累及投资者

路透卢森堡7月19日 - 欧盟的最高法院周二裁定，在银行得到救助之前，从属债权人和投资者无需必然承担损失。该裁决可能影响意大利救助本国银行的计划。

该裁决是在投资者提起的一个案件中做出的。斯洛文尼亚2013年救助本国银行，导致这些投资者的储蓄化为乌有。这个裁决对于理解欧盟新的“自救”规则如何在整个地区实施非常关键。

2007-2008年金融危机迫使各国政府支出数以十亿计的资金来救助陷入困境的银行业者，随后欧盟推出了新规则。这些规则要求，民间投资者必须承担损失，然后才可以利用纳税人的资金来救助银行。

交易员告诉路透，上述裁决打压了意大利银行类股。今年以来，意大利的银行股市值已缩水约50%。

虽然位于卢森堡的法官们表明，让投资者承担损失在法律上是可以的，但他们似乎不要求这样的事情自动发生。

法庭声明称，成员国“在同意提供国家援助之前，并非一定要让陷入困境的银行承担次级债转股票的义务，或者导致这些债券本金的减记”。

欧盟执委会称，这项法庭决定不会影响同意大利讨论有关向该国银行业注入公共资金的计划。意大利打算向包括西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)在内实力最弱小的银行注入公共资金。西雅那银行有470亿欧元的不良贷款。

意大利政府希望无论大小，在保护投资者的情况下援助本国银行。

欧盟竞争事务执委维斯塔格(Margrethe Vestager)明确表示，最终决定权在执委会。一位发言人也表示，法庭已“特别明确，执委会提出责任分担原则作为批准援助的关键条件，这是有道理的”。

意大利财政部及意大利央行拒绝对该裁决置评。(完)