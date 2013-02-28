欧盟敲定限制银行人员奖金协议

路透布鲁塞尔2月28日 - 欧洲银行人员最快将在明年面临奖金发放限制,因欧盟已在周四达成协议,将推行全球最严格的奖金限制规定,政界人士希望此举能够回应公众对于金融业贪婪作风的愤怒.

欧盟各国代表与议会进行彻夜协商之后,外交官及其他官员一同宣布此一初步协议,这意味着银行业人士可能面临奖金与薪水比例遭到自动限制.

若银行股东以多数决同意,则奖金的上限可以调高为薪水的两倍.

"欧盟金融市场监管史上头一遭,我们将对银行家的奖金设限,"协助磋商此协议的奥地利议员Othmar Karas表示.

奖金限制规定行将成为欧盟的法律,这是让银行更为安全的整体资本规定改革的一部分,而此举也可望在苦于走出2008年金融危机阴影的欧洲大陆广受欢迎.

但这却代表着英国政府的挫败,因英国一直反对设下硬性规定.欧洲金融重镇伦敦的银行界相关人士将会受到最大冲击;伦敦一地就有14.4万个银行从业人员,还有更多的相关工作岗位.

一位官员称,立法草案规定,受雇于欧盟金融机构、但驻扎在纽约等全球其他地方的银行业从业人员,也同样适用奖金上限规定.

草案中亦有关于调整长期非现金红利价值的条款,这样一来更多的奖金就可以以这种方式支付,而不会超出新的上限规定.

欧盟轮值主席国爱尔兰将把限制奖金的协议提交给欧盟各成员国审议.

该协议最终获批尚需获得多数欧盟成员国的支持.欧洲议会的一位成员私下里表示,该协议仍可能生变,因部分欧盟成员国对此仍有所"保留".

爱尔兰财长Michael Noonan称,他将在3月5日欧盟部长级会议上呼吁其他财长支持这一协议.

周四达成的协议亦将规定,银行业者必须以国家区分列出获利及运营的其他细节.

**限制奖金无助于降低薪资**

对奖金设定上限,全球仅此一例,可能是新规定最激进的内容.

但银行业者认为,这类改革很难降低金融业的薪资水平.人才仲介公司表示,伦敦金融业中部分年薪接近500万英镑(760万美元).

"如果实施奖金上限,可能导致银行内部薪资结构更复杂,因为银行业者会设法绕过限制,以保住全球竞争力."律师事务所Linklaters的薪资专员Alex Beidas表示.

更早之前,一项欧盟法律要求金融业者延后发放奖金,最高延后五年,企图限制银行业薪资水平,但结果只是迫使银行业者提高底薪.

不过,这一次银行业者很难再提高底薪.奖金限制规定是更大范围立法的一部分,相关立法将对银行业设下更高的资本金要求,这使银行成本增加,且限制加薪的自由.

对冲基金和私募股权公司将不在限制范围内,不过根据另一项欧盟法律,他们将在今年稍晚面临薪资限制.

对银行人员奖金的限制,可能影响伦敦近70万名金融和专业服务人员.(完)

(编译 张明钧/兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍)

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