焦点：英国退欧揭开银行业断裂线 意大利与葡萄牙问题最大

路透法兰克福/里斯本7月7日 - 英国脱欧决定产生的涟漪已经蔓延至欧洲的西南端，那里的葡萄牙正在悄无声息地努力控制一场银行业危机。

自英国6月23日公投意外脱欧以来，对银行业的关注主要集中在意大利；该国的不良贷款引发担忧，致使银行股价下跌，市场信心下降。

此外，欧洲的政治紧张气氛也升温，意大利和葡萄牙希望能变通一下欧盟关于救助问题银行的规定，但遭到欧洲经济龙头德国和欧盟执委会的反对。

“这使整个银行系统承受压力，”欧洲议会议员Gunnar Hokmark表示。他的看法附和了路透采访的投资者表达的不安。

“对于情况脆弱的国家将会很严重，”Hokmark说。他帮助起草了让破产银行的债券持有人和大储户承担损失的规定，但葡萄牙和意大利希望通融一下，允许国家提供救助。

葡萄牙的问题不像意大利那么惹眼，但该国很可能面临同样痛苦的窘境。数据显示，葡萄牙与意大利不同，其储蓄在下降，而民间债务水平要高得多。

一位要求匿名的欧元区官员表示，葡萄牙的情况与意大利一样危急，但却不大可能获得宽大待遇，因为葡萄牙规模较小，对欧洲金融稳定不会带来“系统性”威胁。

葡萄牙则有着不同看法。

“无论是哪里，都存在威胁或风险，”葡萄牙一名金融专家和顾问Filipe Garcia表示。“如果英国退欧演变成一场信心危机或金融危机，葡萄牙将更加艰难。”

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两国银行都在苦于应对坏账，也都需要更多资本金。但鉴于公债规模达到国内生产总值(GDP)的130%左右，两国均没有太大余地施以援手。

葡萄牙现在需要对国有银行葡萄牙储蓄总行(Caixa Geral de Depositos)进行资本重组。

要说服投资者可能不太现实，此前央行对另一家处境困难银行Novo Banco的做法已经让债券持有者吃到苦头。现在一些债券持有者正在起诉以拿回自己的钱，而尝试出售Novo Banco的努力却进展甚微。

葡萄牙千禧商业银行(Millennium)原本表现出投资兴趣，但因英国公投退欧后的混乱局势而却步。该行本就萎靡不振的股价在英国公投结果宣布的当天进一步下滑约四分之一，之后温和回升。

葡萄牙财长下调对本国经济成长预估时，也提到了英国退欧因素。

欧洲央行数据显示，尽管意大利的银行存款继续小幅增加，超过了1.6万亿(兆)欧元，但葡萄牙的银行存款自2012年以来却一降再降。

根据欧盟统计局的数据，葡萄牙的民间债务已接近其经济规模的两倍，而且也大大高于意大利的水平。

“英国退欧可能影响葡萄牙的经济前景...对该国银行业者造成影响，”信贷评级机构惠誉的分析师Roger Turro称，不过他明确表示预计这种情况只会发生在长期。

但警钟已越来越响，因为葡萄牙正面临失去参与欧洲央行购债计划资格的风险，目前仅有一家评级机构仍给予该国投资级评级。(完)