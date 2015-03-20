银行业者积极吸纳欧洲央行廉价贷款 为经济利好迹象

路透法兰克福3月19日 - 银行业者周四从欧洲央行获得的长期贷款规模是预估的两倍多，这一最新迹象表明，欧元区刚刚起步的经济复苏已开始刺激信贷增长。

银行业者在定向长期再融资操作(TLTRO)中获得978亿欧元(1,045亿美元)贷款。该操作的主要对象是充当欧元区经济支柱的中小型企业。此前一项路透调查预计，银行在这轮TLTRO种料接受400亿欧元贷款。

欧洲央行表示，本周的TLTRO操作有143家银行申请贷款，此前预计意大利主要银行将吸收这轮操作中的大部分贷款。

荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley表示，此次操作贷款吸纳程度强劲，表明银行业者放贷意愿有所增强。

“虽然贷款规模还没有明显增长，但信贷投放和需求均有所改善，”他说。

“今天的数据表明，借贷的兴致愈发浓厚。大家也愿意消费，而且愿意贷款消费。”

为了增加最新一轮TLTRO的吸引力，欧洲央行取消前两次操作收取较主要利率0.05%溢价10个基点的作法。

TLTRO的资金不能简单地放在欧洲央行，银行理应要放贷出去，否则就提早偿还资金。

尽管周四TLTRO的需求量超乎预期，但仍不足以让欧洲央行达到资产负债表扩增约1万亿欧元的目标。欧洲央行量化宽松计划已上路，目标为达到该目标。

“实际上，这是第一次TLTRO的操作规模没让人失望，”Nordea分析师Holger Sandte和Lars Peter Lilleore在研究报告中表示。

“尽管需求量意外的高，但相较于量化宽松计划，TLTRO仍是次要的流动性工具。(完)

(编译 王颖/戴素萍 审校 白云/许娜)

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