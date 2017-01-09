投资焦点：欧洲银行业前景看俏 抢搭收益率曲线趋陡的顺风车

路透伦敦1月6日 - 经济形势改善、公债收益率曲线趋陡，以及整体不良债务下滑，表明2017年对欧洲银行业来说，将是近10年来情况最好的一年。

由于行业前景更加亮眼，近几周来分析师纷纷调升欧洲银行业的获利预测，这样的情况自2010年以来还是首次见到；同时连续三年表现不如大盘的银行股.SX7P，也已升至去年1月以来的最高水准。

这与一年前的情况相比有着天壤之别。当时市场担心经济增长疲弱、负利率对银行获利的冲击，以及较高的监管成本，引发欧洲银行股急挫。

收益率曲线趋陡(表明长债收益率上升)，对银行业来说是利好，通过向央行借入廉价短期资金，并以较高利率贷放给客户，银行可以从中赚取利润。(reut.rs/2iY4VjL)

“银行曾历经多重因素打击，即经济低成长、资产品质堪忧、成交量低迷、监管、负利率，及收益率曲线趋平侵蚀其净利差，”BlueBay资产管理公司驻伦敦信贷策略部门主管David Riley指出。“而如今所有不利因素都已消失。”

欧洲企业严重依赖银行融资，据欧洲政策研究中心这家智库估计，欧洲企业融资需求有77%均由银行放款所支应。反观美国，这一比例仅有40%，企业融资更多是依靠发债。

因此相对来说，银行业者体质健康与否，对欧洲企业乃至整体经济的重要性更大。

自2008年以来，欧洲银行业者获利腰斩逾半，美国银行业者则从雷曼兄弟倒闭后爆发的危机中复苏，去年获利创纪录高位。

美国与欧洲银行获利图表：reut.rs/2a27exm

现在欧洲经济成长好转，加上银行业体系更趋健康，应当能扭转近几年拖累该地区前景的趋势。

尽管风险犹存，特别是意大利银行业坏账水平偏高，以及英国脱欧带来不确定性，但银行业整体环境已经好转。

**关键的一年**

摩根士丹利分析师表示，今年上半年欧洲银行业净利息收入可能触底，这是衡量银行获利能力的重要指标。他们将瑞士的瑞银集团(UBSG.S)，西班牙的Bankia(BKIA.MC)和CaixaBank(CABK.MC)作为三支首选银行股。

“通货再膨胀，重组和监管这三大要素，使得2017年成为关键的一年，”该分析师在报告中称。

全球公债收益率曲线普遍走陡，因投资者押注通胀上升，经济增长加快，且政府支出增加，也给银行业带来助力。

长短债利差扩大时，收益率曲线趋陡，通常反映了经济和金融系统普遍健康。

欧元区的指标债发行人--德国的两年期及10年期公债收益率差在96个基点，几乎是六个月前的两倍。

德债收益率差和欧元区银行股密切相关： reut.rs/2iXHcjP

通常投资者以较长的期限将钱借给政府，会要求较高的收益率，以弥补较大的通胀和信贷风险。

长债收益率上升会让银行受惠，但直到最近，收益率曲线，尤其在两年期和10年期公债之间，都处于多年来最平坦状态。这是因为央行实行以购债刺激经济的政策，且外界认为经济成长和通胀将在低档维持数年。

分析师表示，各央行认为负利率对银行业有害，而且盖过低利率带来的好处，这使得投资者的乐观情绪获得支持。

欧洲央行上月表示，将把到期期限在1-2年之间的公债纳入购置计划，必要的话，也将购买收益率低于其负0.4%隔夜存款利率的公债。这些针对收益率曲线前端的购买举措，对收益率曲线趋陡的影响立竿见影。

日本央行也在9月宣布更明确的政策改变，以日债收益率曲线做为目标。

Candriam Investors Group全球固定收益主管Nicolas Forest认为，欧洲央行总裁德拉吉的影响力相当明显。

“总的来说，德拉吉期望透过收益率趋陡来扶助银行业，”Forest表示，“他知道隔夜存款利率为负造成市场扭曲，而且负利率如同对银行征税，所以为了加以平衡，他们决定移除收益率的下限。”(完)