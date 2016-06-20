欧盟未能确定银行存款统一保险计划的目标日期

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透卢森堡6月17日 - 欧盟官员周五表示，欧盟各国财长未能就银行储户统一保险计划推进的目标日期达成一致，实际上推迟了他们建立银行业联盟计划的完成。
各国财长在卢森堡开会以决定下一步举措，但会上围绕首先采取哪些举措出现分歧。他们确实致力于推进欧洲存款保险计划(EDIS)，但未就此设定具体日期。
此次财长会议的声明称，一旦就降低风险的举措取得充分进展，就会尽快开始就EDIS展开政治协商。这可能被视为德国外交上取得的成功。
德国财政朔伊布勒与会时称，协商“不会从存款保险以强化银行联盟开始，而是以逐步降低银行业风险开始”。
最终声明没有像首份草案那样，提出2018年是开始协商如何限制主权风险曝险的目标日期。
会议也没有就协商可能为银行处置基金(bank resolution fund)设立后盾支持设定日期。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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