欧盟未能确定银行存款统一保险计划的目标日期

路透卢森堡6月17日 - 欧盟官员周五表示，欧盟各国财长未能就银行储户统一保险计划推进的目标日期达成一致，实际上推迟了他们建立银行业联盟计划的完成。

各国财长在卢森堡开会以决定下一步举措，但会上围绕首先采取哪些举措出现分歧。他们确实致力于推进欧洲存款保险计划(EDIS)，但未就此设定具体日期。

此次财长会议的声明称，一旦就降低风险的举措取得充分进展，就会尽快开始就EDIS展开政治协商。这可能被视为德国外交上取得的成功。

德国财政朔伊布勒与会时称，协商“不会从存款保险以强化银行联盟开始，而是以逐步降低银行业风险开始”。

最终声明没有像首份草案那样，提出2018年是开始协商如何限制主权风险曝险的目标日期。

会议也没有就协商可能为银行处置基金(bank resolution fund)设立后盾支持设定日期。(完)