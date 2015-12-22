焦点：欧洲银行明年料进一步裁员以提高利润

图为瑞士苏黎世，瑞士信贷银行办公楼前的一处交通信号灯。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透伦敦12月21日 - 投资者和分析师认为，监管规定的影响、经济增长疲弱以及科技的变化，将迫使整个欧洲的银行2016年进一步采取节约措施，工作岗位方面可能会成重灾区。

根据路透收集的数据，欧洲10大银行自6月以来累计宣布裁员规模达130,000人，超过了这些银行2013和2014年宣布裁员的总数。但投资者认为，这个行业还需要以更快的速度进一步精简以提高利润。

“2008年危机的罪魁祸首仍需要忏悔，并在忏悔中缩减资产规模，”Liontrust Macro Thematic的联席经理Jamie Clark如是说，Clark指的是那场令全球深陷衰退的银行业危机，至今世界上一些最大的经济体仍在努力从衰退中恢复。

“我们认为，裁员只是表明银行将永久性减小规模的一个长期趋势，而不是周期性趋势。”

2007/09金融危机期间和之后，有数以万计员工遭到裁撤。但欧洲这波新裁员显现出欧洲银行业正在追随美国同业的脚步，全面进行结构性改革。

在2013和2014年，欧洲18大银行总计宣布裁员78,000人，相当于员工总数的4.1%，远低于美国六大银行的7.3%裁剪规模。

国际货币基金组织(IMF)去年一项针对300家国际大型银行的研究显示，仅约30%的欧元区银行业者具备可逐步产生合理报酬率的架构，而在美国，这个比例达到80%。

“美国银行业者大致上已完成必须举措，已经处于上行曲线，”Atlantic Equities银行业分析师Chris Wheeler说。

“于是，就有银行做出重要的变革。他们终于领悟到市场不会拯救他们，必须自身做出彻底改变，比如德意志银行、瑞士信贷、巴克莱。多数情况下，今年是重大改变的一年，而且不是几年就将完成的改变。”

最新一家挥起大斧的是荷兰合作银行，该行本月宣布将裁员9千人。成为继德意志银行、意大利裕信银行、瑞士信贷、汇丰和渣打之后，在今年下半年宣布裁员的银行。

**银行业就业陷入“熊市”**

虽然部分裁员是因出售业务部门，但新科技也起到了推波助澜的作用--银行业者纷纷关闭分支，转而采用人力需求较少的系统。

“由于科技和自动化最终取代零售银行就业岗位，银行业就业目前已陷入漫长熊市，”基金管理公司THS Partners的合伙人Xavier VanHove向路透称。

欧洲经济滞后也令当地银行业雪上加霜。美国联邦储备理事会(美联储/FED)已经开始升息，而欧洲央行却还在酝酿进一步放松货币政策，这可能会侵蚀银行业者的利差。

随着资本要求提高、以及科技自动化压榨利润率，欧洲许多银行业者的交易部门成为大家关注的焦点。这些银行业者正在深深地反思，尤其是思考旗下投行的未来。

摩根士丹利的分析师估计，欧洲银行业者迅速缩减人力和业务线，到2017年回报水平可能会接近美国同业，收窄当前3-4个百分点的回报率差距。

“欧洲银行业者的杠杆曝险回报率大概是美国同业的一半。修整表现欠佳的部门、大力削减成本及重振股东权益报酬率(ROE)将是关键的几个方面，”这些分析师在近期报告中称。

消息人士称，巴克莱新任执行长(CEO)料裁减更多岗位，该银行已开始在投行部门裁员，其中多数在亚洲。

“投行部门的裁员将主要是在FICC领域(固定收益、大宗商品和外汇)，该领域情况非常艰难...问题更多是结构性的，而非短期性质，”猎头公司DHR International董事总经理Stephane Rambosson表示。

路透10月曾报导，法国最大的上市银行--法国巴黎银行可能在2016年大量裁减中后台工作岗位，这是其削减20%投行业务成本的计划组成部分。该计划包括使用“大数据”技术，来识别消费者需求。

与未来几年裁员规模相比，这看起来可能还是比较小的。

巴克莱前任CEO詹金斯曾经表示，全球银行业者未来10年将裁减半数岗位，以在科技带来的全面变革中求生存。

“接下来出任银行业者CEO的将是首席信息官(CIO)或首席技术官(CTO)，他们是新的王者，”毕马威会计师事务所银行业务全球主管Bill Michael说。

银行业者裁员图表：link.reuters.com/bap44w

(完)