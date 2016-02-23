德意志银行与瑞士信贷分别对全球市场部门裁员

路透伦敦2月22日 - 瑞士信贷银行与德意志银行周一开始对自身的全球市场部门进行裁员。

根据一名了解相关信息的人士，德意志银行伦敦与纽约的全球部门将裁员约75人。

据消息人士表示，瑞士信贷银行本周将于伦敦裁员约200人，其中将近半数为全球市场部门。裁员流程今天展开，并且料将持续整周。

消息人士称，德意志银行的裁员主要落在固定收益与汇市销售与交易业务，员工将于本日收到通知。

“我们正在重组固定收益与汇市业务，以期更加符合未来市场需求，”德意志银行一名发言人在声明中表示。(完)