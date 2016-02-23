德意志银行与瑞士信贷分别对全球市场部门裁员

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦2月22日 - 瑞士信贷银行与德意志银行周一开始对自身的全球市场部门进行裁员。
根据一名了解相关信息的人士，德意志银行伦敦与纽约的全球部门将裁员约75人。
据消息人士表示，瑞士信贷银行本周将于伦敦裁员约200人，其中将近半数为全球市场部门。裁员流程今天展开，并且料将持续整周。
消息人士称，德意志银行的裁员主要落在固定收益与汇市销售与交易业务，员工将于本日收到通知。
“我们正在重组固定收益与汇市业务，以期更加符合未来市场需求，”德意志银行一名发言人在声明中表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。