焦点：欧洲银行业者酝酿对亚股业务裁员 因中国股市崩跌冲击利润

图为以股市图表为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透香港/孟买1月7日 - 据业内知情人士透露，欧洲银行业者料将在亚洲股市相关业务中进一步裁员，这些银行的全球成本削减目标已对准亚洲地区的非核心业务，而中国股市成交量的下滑以及当地激烈的竞争已经对银行利润构成冲击。

银行人士及猎头告诉路透，法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)和巴克莱(BARC.L)等银行今年将缩减在亚洲非核心市场的股票交易业务及研究团队规模。

这些裁员计划注定2016年会是非常困难的一年。而中国股市的新年以来的暴跌，已经令试图在主要的佣金来源市场招徕生意的券商前景蒙阴，因不可预知的央行及监管行动推动股市大跌，并触发熔断机制。

“我们看到银行业者在陆续评估亚洲业务的盈利能力，”毕马威香港银行业务主管Paul McSheaffrey称。

McSheaffrey表示，营收趋疲和监管收紧影响了亚洲股票业务的回报，结果一些银行将缩减在非核心市场的业务规模。

“银行不得不评估对客户业务来说什么是最核心的，并相应调整版图。”他说。

银行业人士称，在印度这样的市场中，本土竞争对手在国内业务所占份额更大，并能以更低成本提供更全面的研究分析服务。

孟买咨询机构Grant Thornton India的合伙人Raja Lahiri称，股票业务肯定很有压力，因为佣金收入减少，使得在僧多粥少的市场展开竞争变得愈发没有吸引力。

消息人士对路透称，巴克莱已经计划要关闭在韩国和台湾的投行业务。渣打银行(STAN.L)和法国兴业银行(SOGN.PA)要么关闭了股票业务平台，要么裁减人员。

德意志银行、法巴银行和巴克莱均拒绝就员工问题置评。向路透透露消息的行业内人士均因事件敏感性而拒绝署名。

**聚焦回报率**

自6月以来欧洲10大银行共宣布裁员13万，银行高层现正研究缩减缺乏规模的业务，好把重点放在更有利可图的市场。

“整体焦点就是回报率，如果你仔细看看亚洲证券业务，盈利能力并没那么高，”一家欧系大行的高级证券银行人员说。

“整个饼就是那么大，而随着美国调高利率，这块饼将逐渐缩小，”这位银行人士说。“所以焦点在于像美国这样的大市场。”

巴克莱、渣打等名列中级的股市参与者，在2008年金融危机之后扩大其亚洲股市平台，比如股票经纪和研究，它们期待强劲的经济成长将使股市火热起来。

但预想的股市繁荣一直都未发生，而目前阶段，当大型投资者的注意力都愈发集中在香港和全球第二大经济体中国身上时，要针对亚洲每个分散的市场提供研究和经纪，成本已经变得很昂贵了。

根据研究机构Greenwich Associates的数据，香港和中国这两块市场在去年的亚洲券商佣金中占到54%，高于之前一年的46%。

不过行业内部人士称，今年中国经济前景黯淡意味着不太可能重现去年的交易荣景，中国股市沪深300指数<.CSI300在去年1-6月曾大涨46%，之后的股灾导致指数在8月前跌去43%。

“在一个熊市为期长久的市场环境下，人们采取交易一次然后就撤退的策略。”一位在香港的股票业务招聘人员表示，“银行从中赚不到钱。”（完）