至少三家欧洲大银行在Libor操纵案中深度涉案

路透7月28日电---据法庭文件和消息人士披露出来的最新细节,三家欧洲大银行的交易员在伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案中涉案程度很深.

其中几个交易员仍在华尔街交易部门担任高层职位.这些交易员中有一个曾在巴克莱(BARC.L)驻纽约分部工作.

之前此案关注焦点一直是巴克莱交易员,该行上月与美国和英国当局达成4.53亿美元和解.而现在越来越清楚的是,另有至少两家银行的交易员也在本案发挥了核心作用.它们是英国的苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和瑞士的瑞银集团UBSN.VX.

这三家银行有十几名交易员曾试图影响美元、欧元或日圆Libor.正接受调查的交易员中有一部分曾为受审查的多家银行工作过,交易员跳槽可能让这次利率操纵案更加根深蒂固.

路透为分析交易员涉案程度而查阅的文件包括:加拿大监管机构提交法庭的文件;美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)、英国金融服务监管局(FSA)提交的与巴克莱和解文件;前RBS交易员向新加坡高等法院发起的私人雇佣诉讼.

知情人士告诉路透,一位受到调查的巴克莱前雇员是Jay V. Merchant.据美国金融业监管局(FINRA)的雇员记录,这名交易员在纽约巴克莱负责美元互换交易业务,从2006年3月到2009年10月供职于该行.

根据FINRA,这名交易员目前在瑞银拥有类似职位.他并未回复置评要求.

熟悉调查的知情人士称,多家当局正在调查,该交易员所在业务组中是否有一些人试图通过与伦敦其他交易员串谋来影响Libor,以便为该小组所交易的某些互换谋取更高回报.这位交易员在其中起到的特殊作用尚不清楚.

美国司法部拒绝置评.

这位交易员的律师Hoguet Newman Regal & Kenney的John Kenney并未回应置评要求.

瑞银一位女新闻发言人称,该行"没有理由相信Merchant先生在瑞银从事了任何不当行为."这位发言人拒绝对更广泛的调查发表评论,并称该交易员正处在两周休假当中.

巴克莱拒绝评论.苏格兰皇家银行一位女发言人在声明中称,该行正在配合调查行动.

**范围不断扩大**

本周稍早路透报导称,华盛顿联邦检察人员已开始与部分接受调查的交易员的律师进行接触,距离可能提起刑事指控更近一步.

根据路透审阅的文件,美元和欧元Libor操纵行为似乎从2005年初就在美元市场出现.截至当年8月,巴克莱交易员接触其他大型全球性银行的交易员,操纵其利率以便有利於巴克莱的交易头寸.

根据巴克莱调查案提交的和解文件,此类交易不久後扩展至欧元利率市场.据2011年向新加坡高等法院和加拿大安大略省高等法院提交的文件,到2007年,苏皇和瑞银的交易员寻求人为影响日圆利率市场.

根据巴克莱上月的和解文件,巴克莱交易员据信参与操纵美元及欧元Libor.

苏皇和瑞银交易员是全球调查的焦点,因其涉嫌操纵日圆计价利率.

根据加拿大竞争局(Canadian Competition Bureau)提交的法庭文件,苏皇在伦敦的两名交易员Brent Davies和Will Hall被指控同意帮助瑞银交易员Thomas Hayes操纵日圆Libor.

熟悉状况的消息人士称,瑞银正与配合加拿大和美国当局调查.

Hayes在2006-2009年间就职于瑞银,之後到花旗工作直至2010年.尚不能联系到Hayes, Davies和Hall就此事置评.

文件披露,Hayes还联系了伦敦其他银行的交易员,让他们参与操纵日圆利率.其中包括汇丰控股的Peter O'Leary、德意志银行的Guillaume Adolph、以及摩根大通的Paul Glands.瑞银另一名员工曾试图让一位之前供职于瑞银的花旗交易员参与操纵利率.

均不能联系到这些交易员就此作评.

**利率操控得到纵容**

此外,在2011年向新加坡高等法院提交的一宗非法解雇诉讼案中,苏皇前交易员Tan Chi Min称其因试图不当影响Liobr设定而被迫离职.Tan在诉状中表示,该行部分人士知道此操控利率的不当行为并给予纵容.

Tan否认企图操控利率,并在2011年和今年3月向法院提交的文件中声称,还有约六名苏皇交易员公开尝试要求特定的利率.

由於本案仍在继续,Tan的律师N. Sreenivasa拒绝置评.

例如,据了解情况的消息人士以及向新加坡法院提交的文件,摩根大通交易员也与部分受审查的巴克莱和苏皇交易员有过交.

同样,据知情人士及向加拿大法院提交的文件,德意志银行(DBKGn.DE)也有几名员工的交易行为受到当局审查.

摩根大通和德意志银行拒绝置评.(完)

--编译 程琳/兰秀娟/王兴亚/王翔琼;审校 艾茂林

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