分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望

2016年3月在维也纳拍摄的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。

在2008-2009年欧债危机之后，低利率、央行印钞、以及对银行囤现课以惩罚性费用，成为重振欧元区经济的政策核心。

但这项政策在政治上具有分裂性影响，以勤俭着称的德国民众眼见存款回报逐渐缩水到若有似无，对这项政策发出猛烈抨击。

低利率政策也让体质仍然脆弱的银行付出沉重代价，为了避免因为囤积现金而必须向央行支付费用，吸收存款变成许多银行敬谢不敏的烫手山芋。

根据路透2月中对20家欧洲大型银行的一项调查，去年堪称是一个谷底。

在受访银行中，有七家的净利息收入在2015年下滑，到了2016年，这个数字增加到12家，平均下滑幅度超过7%，超过2015年的平均下滑约5%。

**特朗普誓言推行刺激政策带来希望**

有监于美国今年显然可望加息，许多高管目前冀望各国央行改弦易辙，欧洲终将撤回宽松的货币政策。

“通常是美国在前面主导，”曾任英国央行货币政策委员会委员、现任职于伦敦政经学院的Charles Goodhart表示。

“倘若特朗普确实采行扩张性财政政策，利率就会上扬，”他补充道，欧洲也会感受到这波影响。

美联储于去年12月加息，并表明2017年将加快升息步伐。

对欧洲银行业者来说，利率的变化还不够快。

法国巴黎银行(BNPP.PA)首席财务官Lars Machenil说，差距可能是数以亿欧元计的额外收入。

“利率下调给营收带来了负面影响。如果利率发生转向，营收也可能回升...但这需要时间，”他说。低利率在2013-2016年间给法国巴黎银行造成10亿欧元的营收损失。

路透调查发现，在2016年，瑞士信贷(CSGN.S)的利息收入减少约19%，德国商业银行(CBKG.DE)和德意志银行(DBKGn.DE)分别减少约13%和8%。

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)利息收入下降6%左右。西班牙Bankia(BKIA.MC)更是大减约五分之一。

虽然零利率或负利率在短期内让欧元区经济从债务危机中逐步复苏，但批评人士认为，这样的利率给银行“以存放贷”的核心宗旨造成打击，也颠覆了攒钱养老的原则。

有迹象显示，银行业者艰难度日的情况正在引起欧洲央行的注意。

欧洲央行执委莫尔许近日表示，应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。

“‘进一步下调利率’作为一种货币政策选项，我们还能继续这样说多久？，”莫尔许说。

**惩罚存款**

对银行存款实施惩罚造成存款成本上涨，这导致一些银行将存款者引导至可收取一定费用的基金产品。

全球最大财富管理机构--瑞银(UBSG.S)执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)警告称，如果负利率持续下去，该行或将成本转嫁至存款者。到目前为止，只有一家瑞士银行，也就是Alternative Bank Switzerland收取这种费用。

解决这一问题的另一个办法是，保持存款在低位并加强放贷。在这方面，瑞典做的要比多数国家都好。

欧洲央行推行的所谓负利率，相当于银行向欧洲央行每存款1,000欧元就需要每年倒贴给央行4欧元。欧元区之外的瑞典和瑞士的银行也需支付类似费用。

“瑞典各家银行由于存款较少，因而在避免零利率影响方面处理最佳，”Harrison说道。“这令他们更容易靠贷款赚取不低的利润。”

比如，瑞典银行(Swedbank)去年将其贷款额提高了7%，达到约1.5万亿瑞典克朗，而其公众存款仅为这一金额的半数左右，且增长缓慢。

路透研究发现，荷兰ING(INGA.AS)和瑞典银行(SWEDa.ST)的贷款资金高出流入的存款资金，此类利息收入分别增长9%和3%左右。

德国商业银行(Commerzbank)尝试了大致相同的策略，将公司客户的存款削减了约220亿欧元。但罚金或负利率成本仍令其2016年的收入缩水逾2亿欧元，大约不到全年净获利的三分之一。

德国安联(Allianz)首席分析师Michael Heise认为喘息机会即将到来；他一直对低利率政策持批评态度。

“利率终于有望发生改变了，”他说道。“决策者的语调已有变化。证据明显。我认为明年可能升息。”(完)