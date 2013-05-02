分析：不妨绕过银行促进欧洲贷款

欧元和拉脱维亚曾用过的当地币。 REUTERS/Ints Kalnins

撰稿 Mike Dolan 编译 王丽鑫/戴素萍

路透伦敦5月1日 - 银行不贷款给欧洲企业，对欧洲经济形成了遏制。在这种情况下，如果不完全排除银行，绕过它们的做法正变得更有吸引力。

银行受到更严格的监管，需要更多资本缓冲而且存在基本的风险厌恶情绪，这些因素导致央行提供的大量廉价流动性仍没有进入实体经济。随着经济走软，贷款需求减少又使问题越发加剧。

过去六年里，政府和纳税人被迫多次援助资本不足的银行。对于债负沉重且现金短缺的他们来说，又一次的监管举措或资本缓冲解决不了问题。

但如果长远地增强银行体质与短期内缓解中小企业的资金压力这两者无法兼得的话，经济僵局和停滞将会慢慢靠近。欧元区三分之二的民间部门员工为中小企业雇用。

欧洲央行最新的贷款调查显示，3月对非金融企业贷款较上年同期继续萎缩逾1%。英国央行的3月数据也反映了类似情况，显示过去一年向英国中小型企业的贷款减少逾3%。

而且，这个问题遍及整个欧洲地区。

“银行拥有大量资金，但没贷出去，”欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti上周对路透称。

目前为止，各家央行选择的是“胡萝卜”而非“大棒”政策。

英国央行的融资换贷款计划(FLS)向银行提供廉价资金，条件是要把资金贷给企业和家庭，这项计划目前收效不一。起初放贷主要是抵押贷款，后来这促使计划调整为更加偏重给企业放贷。

外界普遍传言欧洲央行也在研究类似计划，可能会调整抵押品规定，但应该还没准备好在本周会议上推出。

英国2012年开始的一项担保计划与FLS的方针相似，为愿意增加专用于企业贷款的现金的银行提供政府担保。德国和西班牙周一也宣布了一项政府牵头的中小型企业融资计划。

但若政府和央行促进对中小企业贷款的计划都要依赖银行作为媒介，问题有可能越来越严重。

**银行非中介化**

那么为什么不绕过银行，直接给投资者?

一个新兴的、也许并不完整的解决之道，是把数万亿欧元欧洲退休金和保险储蓄款中的部分资金，挹注到更有目标性的贷款基金、非上市贷款、私募或甚至直接企业融资，加速跛脚银行的“非中介化”。

在欧洲有八成企业融资仍是透过银行放款，两成在证券市场通过公司债或私募贷款等筹资，而在美国这个比例刚好相反，因此欧洲改变的空间很大。

“在欧洲，去中介化正在加快脚步，即使其起点较低，”法国兴业银行的分析师Philippe Ferreira表示。

就像私募股权或未上市股票市场一样，私募债券及私募贷款市场正在发展当中，Ferreira表示。他并称，美国基金和保险业者管理的资产已有30%是私募债券和私募贷款。

根据TheCityUK的数据，单是在英国、法国、德国及荷兰的来自国内的保险资产就超过5万亿美元。

由于自身监管压力的影响，大型保险和退休金基金愈来愈多地撤出股市和长期信用市场，转进收益率愈来愈少的政府债券及高级公司债。

法国兴业银行提及有五个新兴资产类别，每年可以放款的金额约1,000亿美元。其中包括出口融资机构所担保的贷款、商业不动产贷款、能源暨运输项目融资贷款及对中小企业直接贷款。

其代价是流动性不足，或欠缺在次级市场交易的能力。但这块是保险业者和退休金基金之类买进并持有的投资者可能进驻的市场，而Solvency II之类的规范甚至能够推波助澜。

银行仍然可以发放这些贷款，并透过保留一定比例的贷款的方式来化解信用监管疑虑，一如法国大型银行和保险业者之间去年所签订的协议，或者资产管理公司可以锁定特定的领域。其他方式还有成立直接放贷的基金。

英国政府去年推出了另一项超过12亿英镑的计划，来提高企业的非银行融资。在该计划的支持下，资产管理公司M&G经营一个4.5亿英镑的英国企业融资基金，和其他银行一起直接向企业提供融资。

在欧洲这可能仍被视为利基融资领域，但如果投资者、企业和政府都能正确使用，其潜力不容小觑。(完)

(译文审校 隋芬/张涛)

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