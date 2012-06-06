银行和矿产类股引领欧洲股市收高

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦6月6日电---欧洲股市周三收高,受风险较高的银行和矿产类股技术性涨势带动,尽管欧洲央行顶住了短期内在欧洲进行干预的压力,但市场对央行采取行动支持全球经济的希望依然存在.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.2%,或21.09点,报974.21点.英股富时100指数.FTSE涨2.4%,德国股市DAX指数.GDAXI收高2.1%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数从去年12月开始长期再融资操作(LTRO)引发涨势的100%费波纳奇回档技术位反弹,德国股指从"超卖"区域上涨,英国股指仍陷於5,250至5,400点的窄幅区间内.
"在希腊(6月17日)选举前,股市较为动荡,鉴於之前股市的跌势,我不会单独对今天的走势解读太多,"Killik & Co.合伙人Paul Kavanagh称.
"在我看来(这像是技术性反弹),涨幅较大的都是风险较高的股票,但我认为基本面没有改变,"Kavanagh表示.
基本资源股.SXPP大涨5.2%,与Kazakhmys等英国上市矿业股领涨大盘,它们因中国将降息的传言而上涨,而且赶上了股市两天来的反弹之势.
英国富时100指数.FTSE收升2.36%,报5,384.11点;德国股市DAX指数.GDAXI收升2.09%,报6,093.99点;法国CAC-40指数.FCHI上涨2.42%,报3,058.44点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。