Novo Banco就出售旗下投行分支BESI予海通证券进行谈判

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透里斯本12月4日 - Novo Banco银行周四表示，当前正在协商将投资银行分支BESI出售给中国券商海通证券。Novo Banco是圣灵银行(BES)接受救助后衍化而来。
周四稍早有消息人士对路透表示，海通证券开始谈判购买BESI。
Novo Banco在声明中称，“在就整体BESI股本达成购销协议的目标下”，已开始谈判。
其还表示，出售取决于葡萄牙央行是否批准。该银行没有给出出售价格，但是葡萄牙当地媒体称总计约4亿欧元。(完)
(编译 田建华; 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。