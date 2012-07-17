欧洲银行优先债权人迟早或承担损失

* 除了让银行债券持有人进一步承担损失外,没什麽其他替代方案

* 关於优先债持有人承担损失一事尚未底定

* 欧洲央行立场软化,但仅针对无法自力更生的银行

* 欧元区的优先无担保债券规模达8,500亿美元

记者 John O'Donnell; 编译 田建华/戴素萍/许娜

路透布鲁塞尔7月16日电---分析师认为,欧洲银行业所承债务之重,意味着欧元区政府要求银行优先债券持有人分担亏损只是迟早的问题,不过决策者依然对於采取这样的过激之举感到不安.

在已持续五年的欧洲银行业危机中,欧元区各国政府一直是出手救助受困银行,为优先债权人遮风挡雨,以令市场和投资者保持淡静.但是这样做的成本一直在升高.

据欧洲央行统计的数据,欧元区受困银行业者的债务超过5万亿(兆)欧元(6.1万亿美元),且日趋疲弱的各国政府已无力提供额外帮助.官员、分析师和投资者都认为,债权人担负投资亏损终究是会发生的.

许多人说将通常止于次级债的亏损,扩大至优先债权人身上,将吓跑投资者,使银行业问题更形恶化.目前只有冰岛和丹麦这样做.

"欧洲不动债权人一分一毫的做法无疑已造成问题,"Eaton Vance投资管理公司基金经理Eric Stein称.这是一家购买欧洲公债的美国投资基金.

"他们正在逼近优先债权人.现在让优先债权人自救无异於自杀.但是你可以等多长时间?优先债权人承担一些重组负担只是迟早的问题."

目前欧盟执委会已经明确排除在西班牙纾困中这麽做的可能性.西班牙预计最快本周能获得批准最高1,000亿欧元的银行业纾困金.

与西班牙草签的协议,将"分摊负担"限制在银行业股东和混合型投资工具持有者之内.路透在上周取得此份协议.

但是一些国家认为应修订此协议,他们辩称债务重组需要更严厉的措施来保护纳税人.芬兰就是提出此项要求的国家之一.

"尚未盖棺定论,"一知悉谈判内容的欧盟官员称,"若这是协议的代价,那麽结果便会如此."这位官员要求匿名.

这位官员称,"投资债券有风险,所以为什麽要为某一类别的工具提供保护呢?对於民间领域而言,重组是很正常的."

令欧元区银行业次级债的持有人进行减记,只能令人暂时喘口气.

根据汤森路透的数据,欧元区银行业的流通次级债当前有1,990亿美元,与其发行的1.8万亿美元优先债相比,可谓是九牛一毛.在这些优先债中,大约有8,500亿美元无担保.

有住房抵押贷款或信用卡单据等资产担保的债务,无法简单减记,因投资者对於抵押品有法律求偿权.将焦点对准无担保债权人是最可能的方案.

这样的景象与西班牙相似.西班牙银行业发行约700亿美元的无担保优先债,是270亿美元次级债的两倍多.西班牙优先债总额达4,280亿美元.

**立场软化**

欧洲央行将影响最终决定.许多欧元区银行仰赖欧洲央行提供融资.

两名欧元区官员指称,欧洲央行总裁德拉吉上周在一场欧元区财长会议上,立场似乎比起前任总裁来得软化.

"德拉吉建议,就某些银行而言,优先债券持有人承担损失的选项可能可以接受.他的建议是针对无法自力更生的银行.但财长们并不希望如此,"其中一位官员表示.

"就我的了解,在西班牙,优先债券持有人将不会承担损失."

前欧洲央行总裁特里谢曾强烈反对任何这类动作,迫使爱尔兰寻求国际援助以兑现其支持该国银行的保证.爱尔兰如今希望该纾困案能够修改.

特里谢也反对民间投资者承担希腊政府债券的损失.最终协议为在自愿的基础上分担损失,且为今年的"特例".分析师也不认为还会有这类主权债"减记"的情况,这让选项变少,只能直接处理银行债务.

野村的欧洲分析师Jens Sondergaard表示,尽管银行债务重整可能是最佳解决办法,但在政治上仍有争议.

"当大家都在注意所有这些银行的债务水准,注意主权债的债务时,就有要牺牲某些东西的感觉,"他表示.

"银行债务重整将是最佳办法,但我不确定决策者是否愿意冒这个险."

此争论的敏感性从一项欧盟法规草案的讨论中也可见一斑.在一家银行倒闭时,该法规将更容易迫使债权人等相关方承担亏损.此法规是关闭受困贷款机构框架的一部分.

这是在欧洲,至少是在欧元区建立一银行业联盟或者共同应对金融危机的一个重要部分.

如果成员国通过这个关闭受困贷款机构的法规,那麽欧盟银行业将从2014年起引入破产机制,之後监管机构将有权迫使债权人承担亏损或"自救".

若未获得欧洲央行的认可,该提议将不会包含"自救"条款.此提议是由欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在6月提出.

上周在布鲁塞尔召开的欧盟财长会议上,西班牙经济部长Minister Luis曾警告称,必须谨慎讨论此项草案,以避免加剧了市场动荡.

其他人士认为,欧洲是时候打破这些禁忌了,受困银行可以倒闭,债权人也应该承担後果.

"欧盟可以从美国学到很多,"在彼得森国际经济研究所和布鲁塞尔智库Bruegel任职的Nicolas Veron称.

"在美国,美国联邦存款保险公司(FDIC)削减了几乎所有的次级债,并迫使无担保优先债权人承担巨额亏损."

如果欧洲决定不效仿美国,那麽可能付出沉重代价.

"要想避免欧元区瓦解,那麽主权违约并非减债之策.必须找到其它形式的债务清算方法,"Veron称,"我认为有一大部分是要清算银行债务."(完)

--译文审校 王冠中

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