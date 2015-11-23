投资焦点：量化宽松压缩利润率 欧洲银行股不再是安全港

路透米兰/伦敦11月20日 - 欧洲银行业者在发布了令人失望的第三季财报后，他们的股票也在一些投资者眼中失去了魅力，尽管市场预计放贷条件将改善、以及金融危机过后持续数年的资产负债表清理活动告一段落。

投资者最担心的问题是，央行宽松政策让廉价资金充斥市场，导致银行的放贷利润率承压。宽松资金已被证明是一把双刃剑，在扶持信贷活动的同时，也压低了贷款的定价和持有政府公债的回报。

周五，欧洲央行总裁德拉吉就12月扩大刺激举措给出了最明确的暗示，投资者因此预计银行业整体面临的压力将上升，特别是考虑到监管者可能要求银行进一步强化资产负债表。

“正是这样的不确定性--与有关利润率恐被进一步挤压的担忧相符，迫使投资者普遍退出银行业股票。”Henderson Global Investors的全球股市部门主管Matthew Beesley表示。

市场上不乏复苏题材。荷兰银行ABN_w.AS周五重返阿姆斯特丹股市，为其濒临破产并在2008年金融危机期间被收归国有以来首见；同时，英国莱斯银行集团(LLOY.L)亦将于明年重回完全由私人所持有。

但最新的财报季却没给投资人带来多少安慰。根据汤森路透的数据，有55%的欧洲银行业者财报不及预期。德意志银行(DBKGn.DE)及瑞士信贷CSGN.VX等银行集团，则一直有传出裁员和重整计划的消息。

七个月前，原本预期银行业者获利今年将会增长50%。如今的预测却是该数字的一半不到。

欧洲央行最新的银行放款调查则警告，量化宽松计划料将对银行未来六个月的获利造成“些微的负面”冲击。

随着欧洲经济更加站稳脚步，其令人失望的表现格外出乎意料。汇丰欧股策略师本周将银行的评等从“加码”降至“中性”，警告称银行与经济增长之间的正向连动关系看来逐渐瓦解了。

“压力将会持续，很大程度上将取决于欧洲央行的举措...他们需要认真考虑(欧洲央行)在利率方面的举措，以及最终将对净利差产生的影响，”安本资产管理旗下欧洲、中东和非洲(EMEA)信贷研究联席主管Laurent Frings说。

在前景黯淡之际，有何交易策略？瑞士信贷策略师近来建议买入手续费收入占比较高、资产管理业务规模较大且股息收益率较高的银行的股票，包括Intesa Sanpaolo(ISP.MI)、法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)和丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)。

“这是一个可以买入和进行交易的领域，(但)可能不能指望有太亮眼的表现，”Symphonia的基金经理Massimo Baggiani说。

在央行政策和削减成本仍在起作用的情况下，部分投资者可能会减少投资。

“监管收紧和极低的债券收益率已令利润率承压，”汇丰策略师在一份客户报告中说，“情况可能变得更遭。”(完)