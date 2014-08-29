欧元银行间隔夜放款利率破天荒跌至负值

路透伦敦8月29日 - 周五数据显示，欧元银行间隔夜贷款利率有史以来首次定于负值，一些银行还需花钱才能在货币市场放款给同业。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)EONIA=周四尾盘定于负0.004%，分析师指出，EONIA意外跌至负值，是受到欧元区利率处于纪录低位，及银行体系流动性充沛推动。

分析师称，EONIA下跌反映出，自从欧洲央行开始对银行存放于央行的存款收取利息后，大型银行在管理过剩隔夜资金上所面临的问题。

稍早数据显示欧元区8月通胀率跌至0.3%后，一些货币市场观察人士认为欧洲央行可能进一步宽松政策，这可能更加压低EONIA。

“EONIA市场尚未反映的一个因素是欧洲央行下周降息的可能，”苏格兰皇家银行在客户报告中称。“支持和反对宽松政策的意见不相上下，但如果决定降息，应该会再压低EONIA定价。”

自从欧洲央行6月宣布一连串新的宽松措施以来，EONIA利率稳定走跌；这些措施包括降息及挹注流动性，目的是为了鼓励银行放贷。

历史上，银行系统的大量过剩流动性ECBNOMLIQ=总是压低EONIA利率。

货币市场观察人士称，EONIA利率跌入负值区域显示，德国和荷兰等国部分银行已经对如何应对过多隔夜资金感到束手无策。碍于监管层和内部方针的存在，银行不能对大量隔夜流动性坐视不管。

“部分银行刚意识到，在别无选择的情况下，不得不承担压力，以负利率进行交易，”德国商业银行货币市场策略师Benjamin Schroeder称。

管理隔夜流动性的其他方法代价更高，比如存入欧洲央行或借给有担保品的银行，而投资德债等短期、流动金融资产则面临四年期以内的收益率都为负。

很多欧元区二线国家的银行都被关在批发货币市场大门外，只能依靠廉价的央行援助，策略师表示这一趋势也显示，顶级银行宁肯亏钱也不贷款给那些急需资金者。

“我们把欧元区银行间借贷市场描述为一个两级市场，”英国标准人寿保险公司的投资主管Dickson称。

“较大、较稳健的银行大多位于核心国家，它们不存在银行间拆借问题，当前现金特别充裕...然而，较小的银行，特别是在欧元区二线国家，可能就没法从银行间市场吸引到太多资金。”(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/高琦)

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