焦点：银行业新规和低利率令欧洲企业转向高风险投资

图为欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦11月27日 - 受到低利率挤压的欧洲企业必须另辟蹊径，为数万亿公司现金考虑新的、风险更高的管理方式，因为新监管制度下的银行业者并不喜欢公司存款，而新规可能也给它们的首选投资基金判了死刑。

为使公司现金保值增值，并保证很容易取出以支付工资、发票和股息，财务主管不得不研究安全性较低的资产，有些还要亲自操作。

“现金管理的版图发生了重大变化，”惠誉主管Alastair Sewell表示，“有一个选择就是承担更大风险。”

自2007-09年金融危机以来，公司财务主管一直压力很大。当时英国Northern Rock和美国雷曼兄弟等银行的垮台，以及随之而来的货币市场基金恐慌性挤兑，打击了有关在哪存放公司现金的信心。

美国、英国和欧元区的公司财务主管下定决心，不要在下次危机中银行紧缩信贷时又措手不及，他们的现金持有量较2000年时增加了逾一倍，至5.3万亿美元。

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但目前企业发现银行不愿接受他们的资金。

出台金融监管新规的初衷是要提高银行的安全性，迫使他们增加资本和低风险资产，但同时产生了副作用，银行业者现在必须把一些大型企业储户划为高风险，这类储户通常都不如小型零售客户稳定。

这也意味着，银行只能把这些企业资金投向流动性非常好的资产，这会限制他们的佣金收入。

德国商业银行(CBKG.DE)、纽约梅隆银行(BNY Mellon)(BK.N)等一些大型银行还对部分客户的欧元存款收费，转嫁欧洲央行6月隔夜存款负利率决定所带来的成本。欧洲央行的这项决定是要推动银行放贷。

利率处在纪录低位还有一个影响，就是使企业存款更难获得回报。

**投资货币市场不再可行？**

货币市场基金是一种类似于存款的投资工具，通常可以弥补银行业务的空白，但目前对这一行业进行监管的各种计画，可能使之在企业财务官眼中丧失吸引力。

欧洲想要对固定净值的货币市场基金设定限制，因为监管部门相信这些基金更容易遭到投资者的挤兑。这部分基金约占欧洲1万亿(兆)欧元货币基金产业规模的一半。

根据欧洲议会当前考虑的提议，企业财务部门不能够再购买所谓的固定资产净值(CNAV)基金，除非该基金把多数钱都投在收益较低的政府公债。

CNAV基金当前管理的资产： link.reuters.com/vup53w

如果有关CNAV基金的建议被接受，企业可能把现金投向那些回报不固定的货币市场基金，但他们得将承受这些基金微小的盈亏，赚钱了还要缴税。

他们也可能被迫回归银行，与那些信用评级足够高的银行谈存款条件。

“如果CNAV被取消，那么我们将会看到，现金更加集中于一些国有大银行，从系统风险方面看，这并非好事，也不利于企业流动性管理的实际操作，”欧洲司库协会(European Association of Corporate Treasurers)主席Richard Raeburn说。

**从存款到回购再到...**

已有许多大型企业别出心裁地为它们的现金找到出路。与其在存款上讨价还价，很多企业正同银行敲定回购协议(附买回)。

从金融危机期间开始的涓涓细流，目前从“存款转向回购”的企业如潮水般涌现，贷给银行短期资金换取抵押担保，据国际性清算业者明讯银行(Clearstream)(DB1Gn.DE)，其已见到今年对这一服务的需求增加200%。

对已经涉及管理外汇曝险部位和短期投资的一家大型企业而言，设立回购操作平台也就是再增加一台电脑的事，但对那些习惯于通过简单方式将现金交付给银行或者货币市场基金的中小型企业来说，回购是一项大的投资，同时也是改变策略。

“一些企业司库正转向进行回购，这对大型企业是不错的替代选择。但对那些中小型企业和慈善机构来说，他们恐怕不具备必要的操作能力。”

其他企业司库将存款放在亚洲和中东的银行，并考虑将手中过多的现金投资高收益但风险较大的资产，如公司债。

英国标准人寿保险公司(Standard Life)(STAN.L)财务总监和司库Stephen Percival说道：“我们一直在积极地考虑其他另类资产类别。”他补充道：“目前我们打交道的银行分布很广泛。”

预期会有更多资金开辟蹊径，尤其是一旦CNAV基金受到限制，一些资产经理人正为投资者创造出新产品，包括没有评级机构打分的基金以及高风险高收益的基金。(完)

(编译 王颖/李爽/郑茵/孙茉莉; 审校)

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