欧洲银行纾困新规即将上路 但有政治反弹风险

图为在比利时央行拍摄的面值50欧元的现钞。 REUTERS/Yves Herman

路透法兰克福/布鲁塞尔12月23日 - 欧盟纾困银行业的新规正面临政治反弹，这些新规旨在终结以公众资金为银行纾困，但却令人忧心最终可能伤害到单纯的小投资者。

欧盟的“银行业复苏与清算指令”将自1月1日起全面生效。根据规定，即将破产银行的股东、债权人甚至存款大户，要在公共资金参与救助之前承担损失。

这项指令是欧洲回应全球金融危机的核心部分，当时的危机导致数千亿欧元公众资金挹注陷入困境的银行，包括苏格兰皇家银行(RBS.L)和德国商业银行 (CBKG.DE)。

如今，距离新规上路仅剩数日，但让小储户承担损失所引起的极大政治和经济成本已备受关注。事情会有多严重，意大利就是个例子。

上月有四家意大利银行接受纾困，约有一万名意大利人因为投资了这几家银行的债券而遭受损失。一位退休人士见到存款化为乌有之后就自杀了。

一些欧洲政策制定者已呼吁以分阶段的方式来逐步实施新规，意大利央行总裁称，新规应该“理性地”实施。

意大利政府正在研究补偿储户部分亏损的方法，主张部份储户可能遭到银行不当销售诸如次级债券等高风险产品。倘若一家银行陷入困境，这类债券持有人的偿债顺位低于高级债权人。

“如果散户被银行不当销售次级债券，那么，你就有例子可以证明这项新规只是把纳税人的负担转移到小储户身上而已，”Norton Rose Fulbright律师事务所的合伙人Jonathan Herbst说。

**恶性循环**

动用公众资金来补偿这类投资者，将有违新规的精神，且可能给未来的银行业纾困创下先例。

这将使得未来至少在某些银行纾困的情况中，政府将再度陷入无法脱钩的风险，民营银行及公众财政之间的恶性循环将更加恶化。

欧洲议会瑞典籍议员Gunnar Hokmark说，在银行自救的规定中，不应该把债券持有人排除在外。他负责指导这项新规的试点。

这么做也可能让银行有更多不当操作的空间。

“这项法律...是减少政府负担的方法，且迫使银行拥有人及投资者要小心自己所投资的银行，”Hokmark说。

**还不够**

但是为了充分保护消费者，可能还需要出台更多举措。

养老基金和其他面向散户的投资公司持有大量小储户资产，而这些资产可能被用于救助银行业者。

虽然这些资金由专业人士管理，但终端投资者是否充分了解相关风险以及他们是否应投资于这类资产尚无定论。

但是，过于限制买家池子也可能损及经济，因为这会推高银行的融资成本，削弱银行放贷能力。

“当一家大型零售银行需要救助时...最终可能出现一个重大问题，即普通人可能失去所有的储蓄，”高伟绅律师事务所(Clifford Chance)合伙人Frederic Lacroix说。

“你要么禁止这类投资，要么提高这类投资工具的透明度和警示。”(完)