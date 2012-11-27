继美国之后欧洲亦准备延后推行银行资本新规

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透布鲁塞尔11月27日电---欧盟消息人士表示,欧洲正准备追随美国,延後推行更严格的银行资本规定,同时劝说美国重新考虑自己的立场.
巴塞尔协议III在欧洲的启用可能要延後约六个月.如果外交人士和议员不能在与此相关的新法规上打破僵局,延後时间可能会更长.该协议原本将从2013年初开始逐步实施.
表面上,延期推行新规对小银行而言格外利好,因为这将给予它们适应复杂新规定的机会.该规定仍有待欧盟成员国和欧洲议会最终敲定.
但继美国决定取消2013年1月1日起实施新规的原定目标後,任何延期都将加剧不确定性,削弱巴塞尔协议和资本改革承诺.
"无论发生什麽情况,新法规都无法在1月1日生效,"一名匿名欧盟官员称,"年中将进行实际评估."
欧盟也担心,美国决定不按截止期限推行新规,恐怕会使欧盟的银行较美国同业处於劣势.
美国的做法已经在欧盟执委会引发担忧.多名官员称,欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔已致信美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克,表达了他的担心.
据悉,巴尼尔在信中敦促美国明确推行资本新规的时间,并提出了若美国与欧洲步骤不一致所可能带来的风险.
"美国正在拖延,这是不公平的."一名官员说.
但欧盟众多官员私下承认,欧盟也可能采取同样做法,被迫推迟落实新规,而这将意味着金融改革的进一步受挫.
新规将使欧盟的银行资本规定标准化,也能使欧洲央行对银行业的监管变得更加容易,这将是朝成立银行业联盟迈出的第一步.(完)
--编译 王翔琼/隋芬;审校 程琳
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