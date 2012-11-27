继美国之后欧洲亦准备延后推行银行资本新规

路透布鲁塞尔11月27日电---欧盟消息人士表示,欧洲正准备追随美国,延後推行更严格的银行资本规定,同时劝说美国重新考虑自己的立场.

巴塞尔协议III在欧洲的启用可能要延後约六个月.如果外交人士和议员不能在与此相关的新法规上打破僵局,延後时间可能会更长.该协议原本将从2013年初开始逐步实施.

表面上,延期推行新规对小银行而言格外利好,因为这将给予它们适应复杂新规定的机会.该规定仍有待欧盟成员国和欧洲议会最终敲定.

但继美国决定取消2013年1月1日起实施新规的原定目标後,任何延期都将加剧不确定性,削弱巴塞尔协议和资本改革承诺.

"无论发生什麽情况,新法规都无法在1月1日生效,"一名匿名欧盟官员称,"年中将进行实际评估."

欧盟也担心,美国决定不按截止期限推行新规,恐怕会使欧盟的银行较美国同业处於劣势.

美国的做法已经在欧盟执委会引发担忧.多名官员称,欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔已致信美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克,表达了他的担心.

据悉,巴尼尔在信中敦促美国明确推行资本新规的时间,并提出了若美国与欧洲步骤不一致所可能带来的风险.

"美国正在拖延,这是不公平的."一名官员说.

但欧盟众多官员私下承认,欧盟也可能采取同样做法,被迫推迟落实新规,而这将意味着金融改革的进一步受挫.

新规将使欧盟的银行资本规定标准化,也能使欧洲央行对银行业的监管变得更加容易,这将是朝成立银行业联盟迈出的第一步.(完)

--编译 王翔琼/隋芬;审校 程琳

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