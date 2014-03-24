焦点：欧盟欲使影子银行回魂以活化经济成长

图为欧盟总部外拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

路透伦敦3月24日 -欧盟执委会将于周四推出有关如何筹措长期投资以促进欧洲经济成长的提案，这将使“影子银行”的形象开始得到修复。“影子银行”是基于市场的信贷供应，大部分未得到监管，曾是金融危机的风暴中心。

欧盟执委会打算设计出一份蓝图，从根本上改变欧洲大陆在投资基础设施和技术方面的筹资方式，同时降低在刺激经济成长时对银行业的过分依赖。

这份计划的核心要素包括信贷资产证券化市场的复苏，该市场将贷款打包成附息债券，在七年前的金融危机中曾是重灾区，当时打包了美国次优房地产贷款的债券变得无法交易，令市场遭受致命创伤。

现在有资产担保的证券(ABS)市场中流通债券规模大约有6,500-7,000亿欧元，仅为危机前规模的一半。

证券化市场规模缩小，银行也忙于充实资本而谨慎放贷，欧洲经济的增长比以往任何时候都更为艰难。

在金融危机过后不久，监管机构要求严厉取缔71万亿(兆)美元的全球影子银行产业，该产业中还包括债券市场回购协议、融券、货币市场投资基金和一些对冲基金。

但随着危机最严重时期的过去，政府的注意力已经转向经济成长，因此监管气氛也发生转变。

决策者对于是否要实施新规定考虑再三，因其已成为少数几个能够填补银行退守造成的融资缺口的办法之一，欧盟的计划是这场策略变革中的一个重要里程碑。

“这说明监管机构相信影子银行的某个方面--证券化方面，是令人鼓舞而非令人沮丧，但他们需要强化民间部门的参与，”野村银行欧洲ABS策略主管David Covey说。

上周一家高层监管机构表示，全球监管机构将很快出台一份提案以加强证券化市场复兴，此举得到银行业的欢迎。银行家称只有制度明确，才能鼓励投资者返回市场。

“如果存在监管方面的不确定性，将会造成非常严重的破坏性，”Covey说。

据欧盟执委会估算，到2020年之前，交通运输、能源和电信需要1万亿欧元的长期融资，以提高竞争力以及就业。欧盟执委会希望通过鼓励市场化的融资来降低欧洲对银行资金的需求，银行为经济提供了高达70%的资金。

部分欧洲决策者希望效仿美国的模式，在美国，经济所需的大约70%资金由市场提供。

“没有什么单一措施或‘灵丹妙药’，能一下子彻底改变银行业状况，而是需要一系列平行的应对措施，”路透上月看到的欧盟执委会措施草案称。

欧盟执委会也将公布另一套行动要点，以帮助培育仍很弱小的众筹行业(群众集资/crowd funding)，为初创企业提供更多资金。

**金融交易税**

本周影子银行业可能也在其他方面得到促进，此前承诺要在5月前达成金融交易税协议的11个欧元区国家即将召集会议。

其中的部分国家希望将回购协议以及证券借贷豁免在金融交易税之外，因为担忧如果纳入征税范围，将可能抑制一个给经济提供资金的来源。

11月20国集团(G20)将开会批准新的影子银行规则。一位参与该过程的高级官员表示，已经排除严厉的、对所有行业均一视对待的方式。

“影子银行放大了金融危机，而不是危机的原因，我们不想把它关闭，”该官员表示。

G20已经采取了严厉的措施，迫使银行业提高资本金，但现在正为影子银行“设想一套更为温和、更符合比例原则”的方法，当前的重点在于收集信息而不是制定总方案。

“影子银行很可能会扩张，很大程度上来看这是有意为之，也是一件好事。我们希望保持一个开放和全球性的金融体系，”该官员表示。(完)

(编译 郑茵/李春喜; 审校 张明钧)

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