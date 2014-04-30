《热点透视》欧盟2014版银行压力测试重装上市 这次或可免于沦为笑柄

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay; 编译 许娜
路透伦敦4月29日 -今年的欧洲银行业压力测试不一定会像2010和2011年时那样沦为笑柄。欧盟银行业管理局(EBA)在4月29日公布的2014版宏观经济预估本来还可以把情况设想得再严峻一些。但由于测试方法更加严格，加之经济普遍复苏，这一次应该不会招来那么多嘲笑。
EBA“不利”情境假设的核心内容是，2016年底时欧盟经济增幅较5%的基本预估累计落后7个百分点。而2011版测试中假设经济在两年时间里仅落后4个百分点。
与其他压力测试相比，欧盟的假设情景不算严苛。美国压力测试假设的最恶劣情境是，九个季度里经济增长率与基本预估相差8.9个百分点。国际货币基金组织(IMF)近期公布的工作报告显示，根据发达经济体30年来的GDP数据，对于最恶劣情境的适当假设是，在四年时间里，经济较基本预估累计落后13.9个百分点。
(不利情境下)核心一级资本充足率的“过关门槛”定为5.5%，看起来还是偏低，预计同期股票价格平均下跌19%也似嫌不够。但这一版至少尝试建立一种模型，以反映负面冲击对银行风险权重、汇率以及融资成本的影响。
EBA辩护说，欧元区现今主要头疼的问题--通缩，在恐怖程度上不及2011年时大家所担心的欧元区彻底解体。考虑到欧洲央行承诺购买主权债券及出台各种援助计划，EBA假设希腊债券收益率(殖利率)今年将上升316个基点似乎更加可信。与以往测试不同，今年这版不允许银行隐瞒在主权债券投资上的亏损。
压力测试方法已经公布，现在关键的问题是，投资者是否相信欧洲央行“资产质量评估”能以正确的方式解读所得到的信息。但至少这一次，EBA有机会让自己显得靠谱一些。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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