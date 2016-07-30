欧盟银行业压力测试结束 意大利西雅那银行表现最差

2016年1月29日，意大利米兰，西雅那银行外的企业标识。 REUTERS/Alessandro Garofalo

路透伦敦7月29日 - 在欧盟银行业压力测试中，意大利西雅那银行(BMPS.MI)、奥地利的Raiffeisen(RBIV.VI)、Banco Popular(POP.MC)以及爱尔兰的两家主要银行表现最差。此次压力测试旨在清理银行的资产负债表，以提振银行业给欧元区经济提供的信贷。

有51家欧元区银行参加了此次压力测试，协调机构欧洲银行业管理局(EBA)周五称，测试结果显示，银行业需采取进一步举措完善资本状况。

“在看到到目前为止，银行资本大幅增加的同时，我们也认识到，通过测试并不表示万事大吉，”EBA主席恩瑞亚说，“仍有工作要做。”

德国两大银行－德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)在表现最弱的12家银行之列。

意大利第三大银行－西雅那银行一直在赶制救助计划，并在压力测试结果发布前获得了欧洲央行的批准。

EBA的压力测试旨在检验银行应对一次为期三年的理论经济冲击的能力。结果显示，全球最古老的银行意大利西雅那银行表现最差，核心资本充足率为负2.44%。

这是自2007-09金融危机期间，纳税人救助陷入困境的银行业后欧盟进行的第三次压力测试，此轮测试没有设定通过或不通过的标准。

分析师之前设定的非正式基本通过标准为5.5%，这是去年测试的过关标准。

测试中模拟的情景包括，未来三年欧盟经济产出较基线水平低7.1%，利息收入下降20%。

爱尔兰的Allied Irish Banks也未达到上述标准，其核心资本充足率仅为4.31%。

市场还关注有多少家银行能达到7%的核心资本与风险加权资产的比率。

西班牙的Banco Popular银行，爱尔兰银行和奥地利的Raiffeisen银行均未达到该水平，分别为6.62%、6.15%和6.12%。

德意志银行和德国商业银行在测试结束时的核心资本充足率都不到8%，但德意志银行表示，势将在2018年底达到至少12.5%的核心资本充足率。

欧洲央行称接受欧盟压力测试的欧洲央行监管的欧元区37家银行普通股一级资本充足率强劲，平均达到13%。

测试开始之初，51家银行的总体核心资本充足率为12.6%，考虑进了所有的资本要求。

测试结束时，上述比率降至9.2%，下降了340个基点，相当于2,260亿欧元的资本。

欧盟首次在测试中纳入了，诸如罚款和和解等行为风险在业务在实践对资本的影响。

EBA称，行为成本所造成的影响为710亿欧元。最大的影响来自信贷或贷款损失，所有参加测试的银行该损失规模总计接近3,500亿欧元。(完)