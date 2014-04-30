焦点：欧盟祭出历来最严苛的银行压力测试 出重拳防范危机

图为五百元面值的欧元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

* 测试情境包括失业急剧增加和经济衰退

* 还包括房价平均下跌五分之一

* 测试结果将在10月公布

* 欧洲央行称，银行业必须在九个月内填补资本缺口

路透伦敦/法兰克福4月29日 -面对历来最严格的监管当局压力测试，欧洲银行业者必须证明自己在债市、楼市及股市同时重挫时仍有能力存活。

欧洲银行业管理局(EBA)周二表示，将评量欧盟28国124家银行的抗压能力，判断银行在假设的重大冲击情境下，是否仍有足够资本应对。

欧盟监管机构在压力测试中设计了银行可能面临的各种情境，这让部分决策者寄望于银行最终将转危为安并增加对经济领域的放贷。测试结果将在10月公布，接受测试的银行包括德意志银行(DBKGn.DE)、法国巴黎银行(BNPP.PA)及巴克莱(BARC.L)等。

此前的测试都未能令市场信服，因此欧洲银行业者的表现一直不及美国同业，市场质疑这些银行账面资产的估值是否精确。

这一次，欧洲央行将评估欧元区大型银行的资产负债表，以确保压力测试首先是基于可靠的数据。

测试详情公布后，STOXX Europe600银行业指数.SX7P在1550GMT时上涨2.03%，该指数成分股几乎全线上扬。

“假设的情境没有原本预期的那么严峻，”咨询机构Alvarez & Marsal的压力测试主管Fernando de laMora称，“肯定有些国家本可能承受更大压力。”

De la Mora表示，包括西班牙在内一些国家的银行业者接受测试的情境，没有英国、法国和欧洲东部等国那么严峻。

“此次测试设定情境的针对性和关联度比前两次要好得多，但欠缺对广泛通缩因素的考量是个不容忽视的问题，”安本资产管理旗下欧洲、中东和非洲(EMEA)信贷研究主管Neil Williamson称。

"公平的说，欧元区若发生通缩将为公共和民间金融带来严重后果，若把这一因素考虑在内，可能会对欧元区刚刚开始恢复的信心带来太大的震动。"Williamson说。

在一项时间框架为三年的压力测试中，银行必须证明能够撑过经济产出累计萎缩2.1%的冲击，这个时间框架比前次测试多一年，设计的经济萎缩幅度也大于前次测试的下滑0.4%，测试条件被设置得恶劣许多。

EBA表示，经济表现欠佳将推动失业率升至13%，并导致房价平均下降20%，引发银行持有的贷款出现违约。

分析师指出，从宏观经济角度来看，在这些测试结束前，银行业不太可能大幅增加放贷，而且即便测试结束后也可能不会这么做，一切将取决于测试结果。

**企业资产**

这将对欧洲央行带来深远影响。欧洲央行曾表示，如果通缩变成真正的威胁，而这是当前没有料想到的，那么央行有可能印钞或量化宽松。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾表示，量化宽松还远得很。银行压力测试可能是原因之一。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，“这两件事没有关连，”指的是测试和量化宽松。

欧洲央行可能买进企业资产而非政府债券，但没有可行的结构和市场规模。如果欧洲央行真的发行新钞来买进政府债券，多数可能流向银行业。而银行业者之后可能不会放款出去，因此效用将不太。

周二公布的数据显示，3月银行对欧元区企业和家庭的放款较上年同期减少2.2%。

冈斯坦西欧表示，在欧洲央行压力测试前，欧元区最大几家银行自2013年7月以来已加强资产负债表约1,040亿欧元。

在欧洲央行自11月起成为欧洲银行业者的监管机构前，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)等业者在资本方面采取行动，以避免发生无法通过测试的窘态。

未能通过测试的银行将给予最多九个月时间，通过向投资者募资、削减派息或出售资产等手段来弥补资本缺口。

“规定在六至九个月里修补评估结果中的资本缺口，银行通过去杠杆化方式筹资的可能性就大为受限了，”德意志银行欧洲银行业研究主管Jason Napier说。

Napier认为，这意味着银行有可能转向资本市场来弥补短缺资本，而不会出售资产。

**提高门槛**

虽然欧洲经济正在好转，但基于先前三次压力测试，都无法说服市场相信银行业者的资本水准充足，监管当局这次决定采取历来最严苛的测试。

欧洲测试造成的冲击程度要小于美国，但欧洲当局要求银行业提高优质资本的比重，以便消化压力情境下可能出现的损失。

假设情境中的经济下滑，将对银行交易帐上所有资产造成六项冲击，前次测试中只有两种冲击。

测试基准日为2013年12月，银行不得将在这之后的增资计划措施纳入应对能力。

有关压力测试图表，请点选：

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(完)

(编译 许娜/戴素萍/郑茵 审校 徐文焰/张荻/杜明霞)

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