欧盟寻求在一年内建立银行业联盟--媒体

美国商务部长罗斯称特朗普国会讲话没有为边境税计划背书
路透华盛顿2月28日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，总统特朗普周二首次对全体国会发表讲话时，没有为开征边境税的计划背书，不过他誓言要为美国出口企业创造公平的税赋环境。
路透伦敦6月12日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周二被引述讲话称,明年可能会建立银行业联盟.这个跨国机构将被赋予监管欧盟国家中的主要银行的权力.
巴罗索在接受金融时报采访时表示,如果欧盟从主权债务危机中吸取到了教训,那就需要向深化整合迈出"很大一步"
该方案还将包括一项区域性存款担保机制,和向金融机构征税来建立救援基金.巴罗索表示,可能会在2013年实施该计划,无需变动欧盟条约.
巴罗索相信此类改革会迅速取得进展,而欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)观点则与巴罗索相反.雷恩周一表示,深化合作、放弃更多经济主权是一项中期事业.
巴罗索向金融时报表示,他认为英国和德国对建立欧盟银行业联盟的支持增多.但他也表示,只要英国不阻拦这一进展,应允许该国不参与其中.
英国表示不会加入受欧盟监管的银行业联盟,也不会对欧元区银行业资本重整负责.
德国则辩称,要进行区内重大金融改革,还需对欧盟条约进行修改.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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