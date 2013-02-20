欧盟立法限制银行家奖金谈判火药味十足

路透布鲁塞尔2月20日 - 关于在欧盟内限制银行家奖金的谈判周二陷入停滞,因在限制措施严格程度问题上,欧盟成员国与欧洲议会间存在分歧.

一位在场的人士形容会谈气氛很紧张,有些人"狂吼".会谈将在下周恢复.

尽管料将对奖金设定上限,但最高上限是否会如初期迹象显示的那样设定为年薪,抑或是更高,则尚不明朗.

在法国和德国两国的支持下,欧洲议会议员认为设定上限可防止过度的冒险,不过却招致了英国的反对.英国伦敦是欧洲的金融中心.

参与议定最终规定版本的欧洲议会奥地利籍议员Othmar Karas表示,欧洲议会仍然坚持,在获得股东批准的情况下,银行家奖金最多不能超过薪水的两倍.

另一位官员则表示,在银行家奖金问题上一直没有共识,一些谈判方对于上限设定在三倍薪水的提议感到不满.(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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