欧洲金融：欧盟研议让储户承担损失的银行业新法规

* 欧盟各国财长周五将会聚都柏林

* 讨论就陷入困境银行的亏损分担问题制定新法规

* 爱尔兰官员建议让银行间存款也承担损失

路透布鲁塞尔4月11日 - 欧盟各国财长本周将草拟一份欧盟法案，设定可以对大额储户进行惩罚的权力，同时他们将考虑一项提议，让财务状况糟糕的银行自担其在银行间存款上的损失。

若各国财长支持这一提议，可能进一步打击银行业信心。银行业已经对立法草案感到紧张不安，因为该法案将决定在一家银行陷入困境时，谁应与股东共同承担损失。

欧盟财长周五将齐聚都柏林，他们将讨论如何制定这项有关银行恢复和清算的法规。

欧盟轮值主席国爱尔兰准备的文件写道，期限在一个月以内的银行间存款也应受到惩罚。

这项提议将是广泛谈论议题的一部分。他们讨论的议题还包括，若一家银行陷入困境，应何时惩罚存款人。这一过程被称作自救。

首先应承担损失的是股东，然后是各类债权人。

10万欧元及以下的存款仍受现行欧盟法律保护，最新提议涉及的是超过这一门槛的存款。

“尽管将银行间债务纳入自救范围可能带来某些风险，”路透得到的这份文件写道，“但总体上，自救中包含这些债务...还是更可取的。”

这一建议将令一些官员感到不安，因为他们看到尽管欧洲央行提供超过1万亿欧元廉价资金，却仍难使银行间贷款解冻。