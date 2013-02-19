欧盟或规定银行界奖金不得超过固定薪资

路透布鲁塞尔2月19日 - 如果欧盟决策者与成员国在周二的会议中达成协议的话,那么银行家的奖金可能将不得超过其年薪.

欧盟各国代表及欧洲议会正在研拟一项欧盟法令,以落实巴塞尔III协定.

若少了这项法令,原定1月起分阶段实施的巴塞尔协定III就无法实行.

讨论久拖不决的是因欧洲议会为了因应投资人和公众对银行在金融危机中所扮演角色的愤怒,要求给银行界的奖金设下不得高于固定年薪的上限,而巴塞尔协定中并无这项条款.

欧盟成员国对此难有共识,直到上周四,英国无法取得足够的支持来阻挡协商之后,27个驻欧盟代表同意授权轮值主席国爱尔兰协商一个上限.

美国上周表示,美国版的巴塞尔协定可在春季准备完成之后,欧盟落实规范的压力就更大了.

银行界将观望在何种情况下可以突破奖金比薪资为一比一的规定.有些银行在奖金上限订出之前就已经增加固定薪资.

欧盟同意如果银行获得绝对多数的股东同意,可以把奖金/薪资的比例提高至2比1.不过英国却建议,股东大会中只要获得一般多数的股东同意即可决定奖金与薪资的比例.

周二若有任何协议的结果,都需要欧盟成员国和欧洲议会的同意.(完)

(编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)

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