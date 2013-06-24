《欧洲政经焦点》欧洲陷入僵局，谁为银行破产买单问题悬而未决

确保问题银行有序关闭的体制为欧元区开启重要的先河，该地区正在推进银行联盟计划，以监管、控制和支持银行业者，来重建对欧元的信心。

该计划的目的，是组建解决欧元区倒闭银行的统一战线，而不是让各国独自应对。

从更广泛的欧盟层面来说，也需要所谓解决方案规则，以使欧元区能够推出自己的体制，决定救援基金如何帮助银行。

其规则将更加严格，例如使大储户承担损失的规则，尤其针对寻求基金救援的银行。

欧元区财长周四晚同意通过欧洲稳定机制(ESM)基金为银行拨备600亿欧元。