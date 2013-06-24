《欧洲政经焦点》欧洲陷入僵局，谁为银行破产买单问题悬而未决

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
确保问题银行有序关闭的体制为欧元区开启重要的先河，该地区正在推进银行联盟计划，以监管、控制和支持银行业者，来重建对欧元的信心。
该计划的目的，是组建解决欧元区倒闭银行的统一战线，而不是让各国独自应对。
从更广泛的欧盟层面来说，也需要所谓解决方案规则，以使欧元区能够推出自己的体制，决定救援基金如何帮助银行。
其规则将更加严格，例如使大储户承担损失的规则，尤其针对寻求基金救援的银行。
欧元区财长周四晚同意通过欧洲稳定机制(ESM)基金为银行拨备600亿欧元。
规则若获得同意，将在2015年起生效，承担损失条款最晚在2018年生效。(完) (编译 朱晓军/梁睿雪/王丽鑫；审校 徐文焰)
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。