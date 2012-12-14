欧洲金融: 欧央行总裁称希望迅速完成银行联盟的下一阶段--金融时报

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦12月13日 - 欧央行总裁德拉吉周四对金融时报表示,欧盟需要迅速完成银行业联盟的下一阶段工作.此前欧盟在促进一体化的第一阶段达成了里程碑式的协议.
欧盟各国财长经过长时间的协商,周四同意为欧元区及有相同意愿的国家构建单一监管机制(SSM).
在构建银行业全面联盟的下一阶段,需要就建立单一监管机构有序处置破产银行达成一致.
"设立一个欧洲解决机构,是对SSM的重要补充,该机构有可能在SSM承担起责任时准备就绪,"德拉吉在金融时报网站上出版的文章中称.
欧央行预计,央行承担起监管资产300亿欧元以上银行的责任,需要一年的准备时间.
德拉吉表示,若欧洲领导人不能迅速就银行业联盟下一阶段达成一致,SSM将使各国监管机构及政府感到惭愧而采取行动.
"即使在没有(解决机制出台)的情况下,单一监管机构对可能倒闭的某家银行的评估将是一份有力的说明,可能会触发本国政府的政策回应,"他说.(完) (编译 李爽; 审校 郑茵)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。