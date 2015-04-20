欧盟考虑推出法规 应对非银行金融公司破产问题

路透伦敦4月17日 - 欧盟金融服务执委希尔周五表示，对于如何应对陷入困境的非银行金融公司，欧盟正在考虑制定相关规则。这类金融公司包括清算所、保险公司和资产管理公司。

欧盟已经引入如何关闭问题银行的规定，避免向纳税人寻求援助。现在，欧盟希望针对其他所谓具有系统重要性的金融业者制定一套类似制度。

希尔在接受路透专访时表示，在今年稍晚完成一项法律草案之前，他很快将制定一套专门解决破产清算所问题的制度。

他说，由于要改革规模达700万亿美元的衍生品市场以提高其安全性，这个问题变得更加紧迫。

像Eurex Clearing (DB1Gn.DE)和LCH.Clearnet (LSE.L)这样的清算所预计会快速增长，因此如果它们破产，将给金融稳定带来风险。

“之前的改革增加了透明度，并使风险集中在清算所上，因此我们需要更加仔细地考虑如何解决这一问题，”Hill说。

金融市场参与者敦促应就清算所成立另外的机制，并警告不要采用“一刀切”的办法解决银行业以外金融机构的问题。

Hill说，欧盟执委会将在今年稍晚采用一项有关新欧盟法律的提案。

“我们同时还会制定针对其他可能带来风险的非银行机构，例如保险商和资产管理公司的办法，”Hill说。

“我的观点是，对于像清算所这样最紧迫的问题，我们应该尽早采取行动，而对于我们仍需要搜集证据，并需要更多时间来形成基于风险的恰当看法的问题，我们可以稍晚再来处理。”

“我们将区别对待，这是最新的情况，”Hill说。(完)

(编译 李春喜/汪红英；审校 许娜/白云)

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