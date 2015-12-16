欧盟监管部门让银行业者自行对影子银行曝险设限

路透伦敦12月15日 - 周二公布的一项指导准则最终文本中，对于欧盟银行业者该如何管理其对影子银行曝险的问题，欧盟银行业管理局(EBA)给予业者比预期更大的灵活度，并把开始实施的日期推迟一年至2017年。

监管当局忧心，金融风险可能从主流银行转移至透明度较低的“影子银行”，比如货币市场基金、金融公司和贷款证券化等。

“影子银行有可能令金融体系稳定性面临风险，”EBA监管主管Isabelle Vaillant说。

然而，从某种程度上来说，调整EBA在3月发布的提案表明，在主流银行业者面对更严格监管而收紧放贷的情况下，当局希望不要扼杀影子银行作为经济领域的资金可替代来源。

根据这项新规，对影子银行曝险超过银行资本0.25%的金额必须加总计入，并接受管理层的风险管控和监督。

EBA称其研究显示，仅有3%的曝险高于这个门槛，也就是绝大多数将可排除在外，从而减轻银行业提报的负担。

银行业者将自行制定曝险总额上限、以及对个别影子银行实体的曝险上限。(完)