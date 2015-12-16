欧盟监管部门让银行业者自行对影子银行曝险设限

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦12月15日 - 周二公布的一项指导准则最终文本中，对于欧盟银行业者该如何管理其对影子银行曝险的问题，欧盟银行业管理局(EBA)给予业者比预期更大的灵活度，并把开始实施的日期推迟一年至2017年。
监管当局忧心，金融风险可能从主流银行转移至透明度较低的“影子银行”，比如货币市场基金、金融公司和贷款证券化等。
“影子银行有可能令金融体系稳定性面临风险，”EBA监管主管Isabelle Vaillant说。
然而，从某种程度上来说，调整EBA在3月发布的提案表明，在主流银行业者面对更严格监管而收紧放贷的情况下，当局希望不要扼杀影子银行作为经济领域的资金可替代来源。
根据这项新规，对影子银行曝险超过银行资本0.25%的金额必须加总计入，并接受管理层的风险管控和监督。
EBA称其研究显示，仅有3%的曝险高于这个门槛，也就是绝大多数将可排除在外，从而减轻银行业提报的负担。
银行业者将自行制定曝险总额上限、以及对个别影子银行实体的曝险上限。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。