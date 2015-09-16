专访：欧洲银行业在新一轮压力测试前的状况“远好于”上次测试前

路透维也纳9月14日 - 欧盟银行业管理局(EBA)的一位高层官员周二表示，在即将接受新一轮压力测试之际，欧洲银行业的状况要好于上次测试之前，但仍需要清理资产负债表上的坏账。

欧盟银行业管理局负责监管的官员Piers Haben表示，与2011年和2014年压力测试时相比，欧洲银行业的资本水平和透明度有所改善。

“银行业状况有很大改善，但这并不是终点，”Haben在维也纳一次会议的间隙表示。

“银行业还有更多工作要做，以确保资本水平保持不变，并令他们能经受住未来出现的冲击。”

Haben还说，欧盟银行业管理局将在本月稍晚或下月公布将要接受压力测试的银行的样本。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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