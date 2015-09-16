专访：欧洲银行业在新一轮压力测试前的状况“远好于”上次测试前

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透维也纳9月14日 - 欧盟银行业管理局(EBA)的一位高层官员周二表示，在即将接受新一轮压力测试之际，欧洲银行业的状况要好于上次测试之前，但仍需要清理资产负债表上的坏账。
欧盟银行业管理局负责监管的官员Piers Haben表示，与2011年和2014年压力测试时相比，欧洲银行业的资本水平和透明度有所改善。
“银行业状况有很大改善，但这并不是终点，”Haben在维也纳一次会议的间隙表示。
“银行业还有更多工作要做，以确保资本水平保持不变，并令他们能经受住未来出现的冲击。”
Haben还说，欧盟银行业管理局将在本月稍晚或下月公布将要接受压力测试的银行的样本。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。