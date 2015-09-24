2014年底欧盟银行业不良贷款约1万亿欧元--IMF报告

路透华盛顿9月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周四发布的报告显示，2014年底欧洲银行业坏账规模自2009年以来增加了逾一倍，达到约1万亿(兆)欧元(1.12万亿美元)。

银行对企业、特别是中小型企业的不良贷款率很高，从而抑制了信贷供应，并占用了本可用来增加放贷的银行资金。

“欧洲经济复苏依然脆弱，迫切需要为经济提供支持；因此，通过迅速解决不良贷款问题来提高新增贷款就是宏观经济的重中之重，”IMF人员在讨论报告中表示。

欧元区南部地区的不良贷款率尤其高，当地公司债务已达到“临界”水平。

截至2014年底，欧元区国家坏账已达到9,320亿欧元，与国内生产总值(GDP)之比达9.2%。

报告中的数据显示，只有爱沙尼亚和德国等少数几个国家，不良贷款与总资产之比自危机后的峰值下降。

去年年底，塞浦路斯不良贷款率达到极高水平，超过40%；希腊也高达35%。但2014年爱尔兰和西班牙的不良贷款率开始下降。

报告建议加强管理，鼓励银行勾销或重组减值贷款；实施改革以强化债务执行和清算框架；并改善市场基础设施，允许问题债务市场发展。

欧洲央行的一份报告显示，2013年底欧元区银行业不良贷款总值8,790亿欧元。(完)