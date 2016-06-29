欧盟银行业管理局将从伦敦迁至巴黎或法兰克福--官员

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透布鲁塞尔6月28日 - 据一名欧盟高级官员表示，在英国做出退出欧盟的决定之后，欧盟将把位于伦敦的银行业管理局(EBA)搬迁至巴黎或法兰克福；欧洲央行则会坚持欧元清算必须在欧元区内进行。
虽然在这些决定上仍须达成共识，但法国和德国被当做欧盟银行业管理局搬迁地的选项，打消了意大利对于该局可能落户米兰的希望。
维持欧洲央行的清算机构区域政策不变，或弱化伦敦金融业的影响。英国曾经成功地在欧盟的第二最高法院挑战过欧洲央行的这项政策。
“多重货币联盟的提法已经行不通了。那就是为什么你们会看到欧盟银行业管理局要么会搬到巴黎，要么搬到法兰克福，”这位官员说。
英国公投结果公布后两位欧盟官员随即告诉路透，欧盟银行业管理局(EBA)料很快重新选址。
“这就是为何可以肯定欧洲央行将坚持其地点政策。不是明天，也不是两周内，但未来两年内将会发生，”这位官员称，其指的是欧元清算机构应该位于欧元区的政策。
英国去年成功挑战了欧洲央行的这项政策。根据欧洲法院下属的普通法院(General Court)的裁定，英国得以避免被迫将伦敦证交所的LCH.Clearnet的很大一部分欧元计价业务转至欧洲大陆。
然而退出欧盟后，英国保留这些清算业务的希望十分渺茫。(完)
(编译 孙国玉/王兴亚；审校 白云/戴素萍)
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