《欧洲金融焦点》欧盟财长重启对话，寻求就谁来为破产银行买单达成协议

政府在费用分配方面的权力越大，欧盟银行业救助基金的规模可能就会越大。这个风险使德国支持首先立下规矩。

部长们还要决定救助银行时债务减记的最低额度，这被称之为亏损吸收能力。

该方案建议，银行的损失首先由股东承担，其次是非优先债券持有人、然后是优先债权人，最后在特殊的情况下，由账户资金超过10万欧元(13.2万美元)的储户承担。

账户资金在10万欧元及以下的储户享有担保，不会遭受损失。

英国、瑞典和法国担心，一旦大储户可能被迫承受损失，可能引发银行挤兑或动摇信心，因此希望成员国有较大的自由度来决定是否采取这种措施。

德国则希望建立严格的规范，该国认为欧盟内的规定应该一致，否则会使个别银行处于竞争劣势。

如果达成一致，该规定可能在2015年初生效，而使相关各方承受损失的规定最迟可能在2018年生效。(完)