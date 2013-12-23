银行业改革道路崎岖 欧盟矢志不渝曲折前行

图为在布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔12月23日 - 欧盟的政策路线并非一帆风顺。

比如，上周欧盟财长就成立一家机构负责关闭欧元区受困银行艰难达成协议，这恰恰反映了欧盟的前进道路--充满了棘手而且往往不稳定的妥协。

银行业联盟是1999年欧元启用以来欧盟一体化进程中的最大飞跃，其主要设计者之一对这个重要里程碑大加赞赏。

“我想强调这个成就的速度和重要性，”欧洲理事会主席范龙佩(Herman VanRompuy)在财长达成协议后自豪地说，“我知道这对市场和金融界的意义深远。”

明年开始，欧洲央行内部创立的单一监管机构将直接监管欧盟126家大型银行，并设一个决议委员会来决定是否拆分或关停银行。该机构的资金来自对金融业的征税。

按照欧元区5月救援塞浦路斯的先例，银行的股东、债权人和大储户都将承担损失，然后才相继动用国家资金和欧洲清算基金。

但是，要发布关停银行的命令需要复杂的流程，可能涉及到多位决策者，并且缺少常见的公共财政支持措施。因此，批评人士警告称，摇摇晃晃的新系统不会起作用，更不必说打破较弱银行和受困国家间的“恶性循环”。

依靠对相关银行征税来补充清算基金需要十年时间，而且还不清楚该基金能否从市场借钱。

欧洲央行明年会对银行进行资产情况评估以及抗冲击压力测试。分析师质疑，如果在清算基金到位之前，欧洲央行的评估测试显示存在巨大的资本缺口，那事态将如何发展？

这类批评虽然在专业上正确，但却没有抓住重点。在长达四年的金融和经济危机中，欧盟已经显示其有决心要继续执行既定计划。

**德拉吉的承诺**

这种决心在欧洲央行总裁德拉吉2012年7月的许诺中得到充分的诠释，当时他承诺“将不惜一切代价”来保卫欧元，浇灭了对欧元区可能解体的种种猜测。

这些言语持续令市场保持平静，即便德拉吉尚未实施购买接受救助而面临国际监管的欧元区国家债券的计划，也许该计划永远不会实施。

就银行业联盟而言，债权国和债务国之间以及欧元区成员国和非成员国之间的需求冲突，令解决方案变得复杂化。

以往当欧盟国家无法就某事立刻达成一致时，他们常常会设定一个未来行动的时间表，把麻烦的细节留待日后解决。

因此组建清算基金而向银行征收的税费，将在10年期筹备阶段结束后共享。

有关欧洲银行业联盟解决方案的大部分批评，都是基于与美国联邦存款保险公司(U.S. Federal DepositInsurance Corporation)的对比。后者可从美国财政部获得信贷额度来支撑银行业。

欧盟也许最终能就此类系统达成一致，或会在另一场危机过后实现，但目前德国不打算走那么远。

德国总理梅克尔决定保护纳税人免于承担其他国家银行的负债，并避免受到德国宪法法院的审查，坚持认为欧洲银行清算基金不应得到欧元区国家救助基金的信贷额度。

**禁区**

对德国人而言，向体质较弱的欧盟成员国进行永久性财政转移，是无法接受的禁区，德国坚称，只要加强落实已通过的规定，就能克服欧洲的经济问题。

至于新体系的实用层面，欧盟监管官员表示，要关闭一家银行，实际做起来可能比理论更简单，因为当单一处置理事会在紧急情况下建议关闭时，任何本国主管机构不太可能会反对。

在现实情况下，可能只需要理事会负责人、欧洲央行和欧盟执委会之间打几通电话就能搞定。

如果新制度运作有问题，就会设法解决，八成是利用某个周末彻夜开会。欧洲一向都是这样做。

新制度看起来并不理想。套用那句名言--“骆驼是委员会设计出来的马”，欧盟决策制定过程设计出的就是骆驼，而非马。

但是欧盟仍然继续向前推进，因为各国已经在欧盟投入大量政治资本，各界也非常清楚，如果货币联盟及单一市场瓦解，每个成员国，特别是德国将会遭受多么大的损失。

欧盟官员常以自行车来比喻欧洲整合，为了避免车子倒下，就必须一直往前踩。

欧洲这辆自行车有时候前进速度实在太慢，行进路线变得弯弯曲曲，而不是一直线。但就像上周的银行联盟协议所证明的，欧洲仍然在向前进。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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