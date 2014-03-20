欧洲金融：欧盟达成协议草案，银行业联盟机制趋于完整

路透布鲁塞尔3月20日 - 欧盟谈判代表周四达成一项协议，使欧洲银行业联盟趋于完整，根据协议草案，欧盟将成立一个新机构，负责关闭过于疲弱的欧元区银行，还将成立一个基金，用于支付费用。

经过通宵谈判，欧洲议会和欧元区成员国就该新方案达成妥协，至此完成了实现银行业联盟的第二步。第一步是授权欧洲央行进行监管。

协议草案包含了妥协方案的细节，这一点得到了参与谈判人士的证实。

根据妥协方案，将通过向银行课税，在八年时间内成立一个基金，而不是之前设想的10年时间。第一年可能要求欧盟成员国分担40%的出资。

根据该协议，欧洲央行在触发关闭银行方面将起主要作用，让新设立的“解决”机构更难以决定关闭银行，同时限制了成员国政府对此发起挑战。(完)