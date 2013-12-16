标题新闻：爱尔兰财长称拟议的欧洲破产银行处置基金550亿欧元的规模或不足，需要ESM支持

全球金融：央行可有更多作为来稳定附买回市场--BIS报告
路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。
注：ESM为欧洲稳定机制的缩写
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路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。
路透上海4月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标增 发至多230亿元人民币三期固息债，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为该行今年第4期 、第1期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.20%、3.85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 4月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月20日 起息日 1年：2017/3/13；7
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34 %和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94 小计 187.5774 专项债券