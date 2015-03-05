欧洲金融：EBA公布银行业奖金限制指导修正草案，对英国影响较大

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透伦敦3月4日 - 欧盟银行业管理局(EBA)周三公布限制银行业奖金的指导方针修正草案，英国若不能遵守该修正草案，将面临法律行动。
该指导方针中规定，奖金不得超过固定薪酬的两倍。
多数受到该限制影响的银行业者薪资从伦敦发放。EBA在10月时表示，六个国家的39家银行发放“补贴”以提高固定薪酬，进而削弱奖金限制的做法，违反了欧盟规则。
这份119页的指导方针修正方案将公示三个月，年底生效。
他们要求英国及其它欧盟国家从2016年初起发放的奖金开始遵守该规定，或者公开解释不这么做的原因。
按照该规定，若EBA认为解释说不通，可能“点名批评”该国监管部门。欧盟甚至可能将该成员国告上欧盟最高法庭。最高法庭有权对其处以罚款，但一些律师说走到这一步的可能性不大。
指导方针修正草案没有对EBA去年10月针对补贴问题提出的非约束性意见进行实质性调整。
不过EBA希望豁免小银行员工奖金分数年发放，此类银行主要在欧洲大陆。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。