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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 11:06 BJT

欧洲金融：EBA公布银行业奖金限制指导修正草案，对英国影响较大

路透伦敦3月4日 - 欧盟银行业管理局(EBA)周三公布限制银行业奖金的指导方针修正草案，英国若不能遵守该修正草案，将面临法律行动。

该指导方针中规定，奖金不得超过固定薪酬的两倍。

多数受到该限制影响的银行业者薪资从伦敦发放。EBA在10月时表示，六个国家的39家银行发放“补贴”以提高固定薪酬，进而削弱奖金限制的做法，违反了欧盟规则。

这份119页的指导方针修正方案将公示三个月，年底生效。

他们要求英国及其它欧盟国家从2016年初起发放的奖金开始遵守该规定，或者公开解释不这么做的原因。

按照该规定，若EBA认为解释说不通，可能“点名批评”该国监管部门。欧盟甚至可能将该成员国告上欧盟最高法庭。最高法庭有权对其处以罚款，但一些律师说走到这一步的可能性不大。

指导方针修正草案没有对EBA去年10月针对补贴问题提出的非约束性意见进行实质性调整。

不过EBA希望豁免小银行员工奖金分数年发放，此类银行主要在欧洲大陆。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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