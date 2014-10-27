《热点透视》欧洲银行业压力测试只是勉强过关

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay和Dominic Elliott;编译 许娜
路透伦敦10月26日 - 欧洲意义重大的银行业评估只是勉强通过了可信度测试。欧洲央行(ECB)和欧盟银行业管理局(EBA)进行的这项测试只是让为数不多的银行没有过关，仅仅足以让银行业整顿计划能够继续进行下去而已。遗憾的是，这并不能确保投资者恢复对银行业的信心，也不能确保欧洲银行业突然从去杠杆化转为放贷。
银行业资本缺口总计250亿欧元。在EBA假设的“不利”经济环境下，有24家银行无法达到5.5%的核心一级资本率要求。另外有一家银行未能通过ECB的资产质量评估。压力并没有想象的那么大。这些数据基于各银行12月的资产负债表，并不包括自那之后筹集的资本。截至目前，资金缺口仅剩95亿欧元。其中三分之一来自希腊银行，这些银行都已制定了重组计划，基本上能够解决它们的问题。
经过上述所有因素调整后，资本缺口总额与2011年EBA压力测试显示的25亿欧元缺口大致相当。除意大利西雅那银行 外，大型银行--巴克莱 、法国巴黎银行 、德意志银行 和西班牙桑坦德银行 全都轻松过关。莱斯银行集团 等英国银行业者的情况更加安全：英国监管部门坚持采取比欧元区国家更为严格的资本规则。莱斯银行报告称压力测试后的资本比率为6.2%。
此次测试更加可靠，原因有二：首先，仅是因为面临通不过测试的威胁，就促使银行业自2013年中以来筹资逾2,000亿欧元。其次，最新测试假设的宏观经济冲击，是以调和18个成员国银行体系对坏账的计算方式为前提，这在以前的测试中并没有过。
变化从当今世界上最古老的银行--意大利西雅那银行--身上可见一斑。根据新的坏账标准，该行核心一级资本比率较测试前的10.2%下滑3个百分点。这让调整后的资产负债表出现21亿欧元的缺口，即便该行今年稍早筹集了50亿欧元。西雅那银行的这番痛苦经历为ECB打上了作风强硬的标签。ECB将于11月4日开始监管欧元区大型银行。
如果ECB希望保持强硬作风，下次就必须更加严厉。而一家真正强硬的监管部门不会允许欧元区二线国家的银行把递延税款贷项(deferred tax credits)算作资本。在船舶贷款和抵押品上的让步也已削弱了最终结果的可信度，而且令人吃惊的是，仅有一家德国银行未能过关。
资产负债表信息的大量披露，可能会让海外投资者有足够的信心来增加对欧系银行的投资。但整顿银行体系的真正益处--银行业增加放贷，尤其是对小企业放贷--可能无法兑现。这项宏观测试并未将欧元区整体陷入通缩纳入情景假设，即便经济已经濒临通缩。如果经济形势持续恶化，银行业仍将惜贷，部分银行甚至可能破产。ECB目前看来较为强势，但这并不意味着未来也是如此。(完) (译文审校 杜明霞)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(