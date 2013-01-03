欧洲金融: 欧盟对德国当局或限制资本流动表示关切--报载

路透法兰克福1月3日 - 德国商报(Handelsblatt)报道,欧盟执委会对德国金融监管局(BaFin)或限制资本在欧洲共同市场的自由流动表示关切.

该报周四报道,欧盟执委会和欧洲银行业管理局正在仔细检视BaFin的有关政策,这些政策要求包括外资银行子公司在内的银行业者维持其德国业务的充足流动性.

该报道援引了欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)的一位发言人的表态.未能立即联系到欧盟执委会对此置评.

德国商报称,欧盟担心部分外资银行在德国的子公司受到限制,难以将流动性转移至其母公司.

报道援引监管当局消息人士称,意大利央行已向欧洲银行业管理局反映此事.据称意大利裕信银行(UniCredit)已对BaFin的这些规定提出批评.该行在德国拥有一家大型子公司HVB.(完) (编译 丁琦; 审校 高琦)