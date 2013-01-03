欧洲金融: 欧盟对德国当局或限制资本流动表示关切--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福1月3日 - 德国商报(Handelsblatt)报道,欧盟执委会对德国金融监管局(BaFin)或限制资本在欧洲共同市场的自由流动表示关切.
该报周四报道,欧盟执委会和欧洲银行业管理局正在仔细检视BaFin的有关政策,这些政策要求包括外资银行子公司在内的银行业者维持其德国业务的充足流动性.
该报道援引了欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)的一位发言人的表态.未能立即联系到欧盟执委会对此置评.
德国商报称,欧盟担心部分外资银行在德国的子公司受到限制,难以将流动性转移至其母公司.
报道援引监管当局消息人士称,意大利央行已向欧洲银行业管理局反映此事.据称意大利裕信银行(UniCredit)已对BaFin的这些规定提出批评.该行在德国拥有一家大型子公司HVB.(完) (编译 丁琦; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。