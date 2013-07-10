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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 18:55 BJT

更新版-欧洲金融：欧盟称股东与次级债权人须分担银行重组的损失

(新增细节)

路透布鲁塞尔7月10日 - 欧盟执委会周三表示，对于接受政府救助的银行，如果欧盟监管机构根据金融业最新准则命令银行采取重组措施，银行的股东和次级债权人必需承担重组的损失。

欧盟执委会称，银行在获准接受政府援助前，需先提交一份确保自身存活的重组计划。

执委会称，按目前的做法，在银行整顿前就向其提供政府救助，导致了银行对自身整顿的长期拖延。

欧盟执委会还表示，必须对受援银行的高管设定严格的薪资限制。

“(新规)将为不同成员国的类似银行提供公平的环境，减轻金融市场分裂的情况，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在一份声明中说道。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)

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