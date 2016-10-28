欧系银行并购活动停歇 尽管经营面临压力

路透法兰克福10月27日 - 欧洲央行周四公布数据显示，欧盟银行业并购活动在今年上半年停歇，尽管面临利润率萎缩以及来自欧洲央行的压力。

数据显示，今年前六个月，欧盟银行业交易累计不到10亿欧元，仅相当于2015年全年成交量的9%，而且根本没有一家外国买家购买欧元区银行的并购交易。

与此同时，银行业股价锐降，因担心银行业利润率萎缩、一些国家坏账水平较高，以及德意志银行面临数以十亿美元计的诉讼。

2008年金融危机以来，欧盟内部银行分支机构的数量持续稳步下降，但包括德国央行和欧洲央行在内的监管机构警告称，银行数量仍太多，并呼吁加大整合。

作为银行业最高监管机构，欧洲央行认为，过度竞争压抑股价，提高了资本成本，可能抑制未来放贷，并可能颠覆其试图达成的经济刺激。

但银行业抱怨称，欧洲央行自身为批准交易设定的门槛太高，有时要求筹资，比如意大利Banco PopolareBAPO.MI与Popolare di MilanoPMII.MI的合并案。

欧洲央行数据显示，意大利、西班牙、法国和葡萄牙都是人均银行分支数量最高的国家。(完)