欧盟对摩根大通、瑞银及瑞士信贷处以总计9400万欧元罚金

路透布鲁塞尔10月21日 - 欧盟执委会周二对摩根大通(JPM.N)、瑞银UBSN.VX及瑞士信贷CSGN.VX共计处以9,400万欧元的罚锾，因上述银行在金融业涉及集体操控行为。

摩根大通遭罚6,170万欧元罚款，因其在2008年3月至2009年7月之间操控瑞郎的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。摩根大通还因参与一项瑞郎利率衍生品的卡特尔(cartel)而被罚1,050万美元。

瑞银因加入该衍生品卡特尔而遭罚1,270万欧元，瑞士信贷遭罚款920万欧元。苏格兰皇家银行(RBS.L)因向欧盟执委会检举这两个卡特尔而未遭惩处。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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