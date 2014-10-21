欧盟对摩根大通、瑞银及瑞士信贷处以总计9400万欧元罚金

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透布鲁塞尔10月21日 - 欧盟执委会周二对摩根大通(JPM.N)、瑞银UBSN.VX及瑞士信贷CSGN.VX共计处以9,400万欧元的罚锾，因上述银行在金融业涉及集体操控行为。
摩根大通遭罚6,170万欧元罚款，因其在2008年3月至2009年7月之间操控瑞郎的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。摩根大通还因参与一项瑞郎利率衍生品的卡特尔(cartel)而被罚1,050万美元。
瑞银因加入该衍生品卡特尔而遭罚1,270万欧元，瑞士信贷遭罚款920万欧元。苏格兰皇家银行(RBS.L)因向欧盟执委会检举这两个卡特尔而未遭惩处。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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