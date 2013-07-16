欧洲金融：2011年英国年收入100万欧元的银行家人数超过其他欧盟国家总和

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透伦敦7月15日 - 欧洲银行业管理局(EBA)周一公布的数据显示，2011年英国银行家年收入100万欧元(130万美元)的人数超过欧盟其他成员国的总和，并将轻松超过拟议中的奖金上限。
EBA称，2011年英国有2,436位银行家的收入在100万欧元或以上。这是EBA首度发布银行薪资数据。
EBA提议的上限设定了50万欧元的基本薪资门槛，超过该标准则奖金不能高于固定薪资，或者在股东批准的情况下，奖金不超过固定薪资的两倍。
英国反对这样的上限，但未敌过其他欧盟成员国的赞成票数。赞成设限的国家认为，这能遏制金融危机爆发前那种为大额奖金而过度冒险的行为。奖金限制将从2014起生效。
EBA在报告中称，在英国收入超过100万欧元的银行家中，有1,809人从事投资银行工作，85人从事零售银行业务，182人隶属资产管理，另有360人在其他业务领域。
西班牙银行高管的2011年平均收入为244万欧元，高于其他任何欧盟国家，且高于英国100万欧元的水平。
EBA称，德国仅有170位银行家的年收入超过100万欧元，法国有162人，西班牙有125人，意大利有96人，荷兰有36人。
“这个数据印证了一段时间以来的担忧，”律师事务所CMS Cameron McKenna的Nicholas Stretch表示，“伦敦有很多人拿着很高的浮动薪资，即将推出的奖金上限规定...将尤其影响到金融服务业，并会导致薪酬政策的重大改变，”
EBA的奖金与固定薪资比例数据显示，2011年高收入者中绝大多数人的这个比例超过上限两到四倍，其中伦敦投行人士在这个范围的高端。
银行亦在改变薪酬政策，例如通过增加固定薪酬来拉低上述比例，以缓解设限之举的影响。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别