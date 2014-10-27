版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 09:47 BJT

标题新闻：欧洲央行的压力测试结果证明，德国银行业不必进一步补充资本--德国财长朔伊布勒

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李春喜 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐