更新版 1-欧洲金融：ECB平息对银行压力测试结果的臆测，最终结果周日公布

Erste向路透表示，没有理由认为自己不能通过测试。

通过与欧洲央行的“监督对话”，银行业已经对测试结果提出一些反馈。他们在周四拿到了测试结果，比对外公布时间早了三天。欧洲央行从11月4日开始履行监督欧元区银行业的职责。

“从监督对话的情况来看，并没有任何迹象显示我们会通不过测试，”Erste发言人称。该银行股价周三收跌0.85%报18.015欧元，盘中一度跌至17.755。

报导提及的其它银行并未立即表态。受此报导影响，欧元短暂下跌，欧股盘中亦一度承压。

这些银行的股价大多承压，不过银行类指数 后来从稍早的弱势中反弹。

“更重要的不是哪些银行未能通过，而是哪些银行勉强通过，”Charles Stanley私人客户研究部主管Jeremy Batstone-Carr称。(完) (编译 李爽/许娜；审校 郑茵)