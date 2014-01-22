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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 01:52 BJT

欧洲金融：瑞银、瑞信和苏皇正在接受欧盟执委会利率操纵调查-消息人士

路透布鲁塞尔1月22日 - 据知情人士周三透露，欧盟反垄断监管当局正就疑是与瑞郎相关的利率操纵对瑞士银行 、瑞士信贷集团 和苏格兰皇家银行 进行调查。

欧盟执委会关注此案已有约一年的时间，这是执委会利率操纵调查的一部分。

消息人士称，还有其他一些银行也在接受调查。目前尚不清楚这些金融机构的名称。(完)
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